16:25 - Acum 22 minute Nicolás Maduro a primit un avocat din oficiu

Președintele venezuelean destituit Nicolás Maduro s-a prezentat astăzi în fața unui judecător din New York, asistat de avocatul din oficiu David Wikstrom, au explicat surse familiare cu situația pentru CNN.

Potrivit unor imagini publicate de presa americană, convoiul care îi transporta pe soții Maduro la tribunal a traversat mai multe străzi ale metropolei americane până a ajuns pe un câmp, unde cei doi au fost băgați într-un elicopter și aduși pe un heliport din apropierea tribunalului.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.



Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo — ABC News (@ABC) January 5, 2026

Escortat de agenți ai Administrației Antidrog din SUA (DEA), Nicolas Maduro (63 de ani) a avut mari dificultăți în a urca în vehiculul blindat care îl transporta la tribunal și chiar a trebuit să fie asistat de agenți.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Capturat sâmbătă de forțele speciale americane în urma unei intervenții militare la Caracas, capitala Venezuelei, Maduro va fi prezentat în fața unui judecător luni, la 19:00 ora României, pentru a răspunde acuzațiilor de narcoterorism și crime împotriva umanității.

Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, urmează să prezideze procesul liderului venezuelean.

Rechizitoriul împotriva lui Maduro, aflat pe rolul tribunalului din New York încă din 2020, susține că acesta a condus o rețea de trafic de droguri cunoscută drept «Cartel de los Soles».

