România, implicată deja în Gaza

România își asumă un rol activ în gestionarea crizei umanitare din Gaza, propunând măsuri concrete precum evacuarea și tratarea a 1.000 de copii bolnavi în spitalele românești, alături de familiile lor. Pe lângă asistența medicală imediată, sprijinul vizează și domeniul educației prin extinderea programelor de burse pentru studenții palestinieni și implicarea în reconstrucția școlilor distruse de conflict, a spus președintele.

Dincolo de ajutorul umanitar, expertiza instituțională a României va fi utilizată pentru reconstrucția sistemelor de urgență (ambulanță și pompieri) și a pilonilor administrației publice, precum poliția și justiția. Având relații diplomatice solide atât cu Israelul, cât și cu poporul palestinian, România se poziționează ca un partener strategic capabil să faciliteze stabilitatea în regiune prin cooperare transatlantică.

Ce a discutat cu Marco Rubio, Kushner sau Witkoff

Președintele Nicușor Dan a spus că nu au fost discuții pe anumite subiecte ci mai degrabă unele de politețe, așa cum obișnuiește protocolul în această situație.

Întrebat despre faptul că Donald Trump s-a referit la el cu „premierul Dan”, Nicușor Dan a spus că se mai întâmplă și glumit că „timpul nu e trecut” nici pentru o poziție de premier.

Președintele a subliniat că la această oră sunt 5-6 membri ai delegației României care discută cu cei din SUA, dar că nu acesta este rolul președintelui.