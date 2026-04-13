Reacția lui Nicușor Dan: „Gratulalok!”

Acesta a subliniat că România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale Uniunii Europene (UE) și NATO, susținând că „așteaptă cu nerăbdare” construirea unui nou capitol în relațiile dintre cele două țări.

„Felicitări Peter Magyar și Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO. Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euroatlantice”, a spus președintele României, duminică seară, într-o postare pe X.

Șeful statului a mai adăugat: „Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, cooperării economice și bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulalok!”.

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea

Urnele pentru alegerile legislative din Ungaria s-au închis duminică la ora locală 19.00 (20.00, ora României). Prezența la urne a fost una record în Ungaria – 77,8%.

Prim-ministrul Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

„Rezutaltul alegerilor este dureros, dar clar pentru noi. Am felicitat partidul care a câștigat alegerile”, a spus Viktor Orban, în fața susținătorilor săi de la Budapesta.

Magyar promite că Ungaria va fi un aliat puternic în UE și NATO

Peter Magyar şi-a revendicat victoria în alegeri. „Am reuşit. Tisza şi Ungaria au câştigat aceste alegeri”, a spus el, adăugând: „Împreună, am înlocuit sistemul lui Orbán şi, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâştigat ţara”.

Magyar a declarat că se aşteaptă ca partidul său să obţină o majoritate „solidă” de două treimi.

De asemenea, el a promis în fața susținătorilor că „Ungaria va fi din nou un aliat puternic în Uniunea Europeană şi în NATO”.

