Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi

Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor

Președintele României se află într-o vizită surpriză în Republica Moldova. Nicușor Dan a fost văzut alături de președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi, potrivit TV8. Postul de televiziune din Republic Moldova a publicat și imagini cu cei doi.

Maia Sandu poartă un tricou comod, ideal pentru un festival, iar președintele României a ales o cămașă simplă, albă pentru eveniment.

Oficialii s-au bucurat de atenția publicului, făcând fotografii cu participanții la concert. Întrebat despre motivul prezenței sale, Dan a declarat că este un „festival de calitate”, potrivit televiziunii de peste Prut.

A doua vizită în Republica Moldova pentru Nicușor Dan

Aceasta marchează cea de-a doua vizită oficială a președintelui României, Nicușor Dan, în Republica Moldova de la preluarea mandatului său.

Prima vizită a avut loc pe 10 iunie, când liderul de la Cotroceni s-a deplasat la Chișinău pentru a participa la întrevederi oficiale și la evenimente publice, alături de conducerea Republicii Moldova și reprezentanți ai societății civile.

Ce este Festivalul Lupilor

Festivalul Lupilor din Republica Moldova este un eveniment cultural și muzical ce se desfășoară în Rezervația Naturală Orheiul Vechi. Este un festival combinat de muzică folk și rock, la care participă artiști din Moldova, România și alte țări, oferind un mix vibrant de genuri muzicale precum folk-rock, etno, alternative, punk și electro.

Festivalul este considerat unul dintre cele mai mari din Moldova și are un format de familie, cu camping, diverse activități, târguri și zone de relaxare pentru toate vârstele. Festivalul reunește mii de vizitatori în fiecare an și include concerte live, dansuri tradiționale și expoziții de meșteșuguri.

Anul 2025 marchează cea de-a cincea ediție a festivalului, care se desfășoară pe parcursul a câteva zile și oferă și un after party cu muzică până în zori. Evenimentul combină muzica, natura și tradițiile într-o experiență autentică sub cerul liber.

Ce artiști cântă la Festivalul Lupilor

Trupele și artiștii care cântă anul acesta la Festivalul Lupilor 2025, în perioada 8-10 august în Rezervația Orheiul Vechi, sunt:

Lupii lui Calancea

Gândul Mâței

Snails

Tatuni

Via Dacă

Ana Everling (Moldova/SUA)

Crista

Mădălina Pavăl Orchestra

Invitați speciali: Dubioza Kolektiv (Bosnia și Herțegovina)

Festivalul aduce un mix divers de genuri precum folk-rock, etno, alternativ, punk și electro, oferind un program de două zile cu muzică live, DJ set-uri, ateliere și alte activități culturale.

Orheiul Vechi, destinația inclusă în patrimoniul UNESCO

Festivalul Lupilor este organizat la Orheiul Vechi, iar destinația în care a mers de această dată președintele României are o istorie și o poveste specială. Orheiul Vechi a fost inclus în patrimoniul UNESCO.

Orheiul Vechi este un complex istoric și arheologic important din Republica Moldova, situat pe valea râului Răut, în apropierea actualului sat Butuceni. El cuprinde vestigiile unui vechi oraș medieval datat între secolele XIII și XVI, care a fost inițial o așezare de tip oriental a Hoardei de Aur și, mai târziu, transformat într-un oraș moldovenesc sub stăpânirea domnitorului Ștefan cel Mare și a succesorilor săi.

Complexul Orheiul Vechi este o rezervație naturală și culturală ce include:

Ruinele cetății Orhei, o fortificație construită inițial din lemn și pământ în secolele XII–XIV, apoi întărită cu piatră în timpul lui Ștefan cel Mare (sec. XV), care a avut un rol strategic în apărarea teritoriilor moldovenești.

Vestigii ale așezărilor tătare, inclusiv elemente urbane orientale, cum ar fi caravanseraiuri, mausolee și moschee, reflectând influențe ale Hoardei de Aur.

Mănăstirile rupestre, construite în peșteri și pereți de stâncă, care încep să se dezvolte din secolele XV–XVI, pe locul unei bisericuțe de lemn mai vechi.

Un cadru natural aparte, cu peisaje pitorești și biodiversitate, ce face din Orheiul Vechi un muzeu în aer liber ce combină patrimoniul arheologic, istoric și ambiental.

Astăzi, Orheiul Vechi este un obiectiv turistic și cultural de referință, găzduind festivaluri culturale, așa cum este și Festivalul Lupilor.

