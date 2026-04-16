Suspiciuni de abuzuri

Întrebat direct dacă consideră că s-au comis abuzuri sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, Nicușor Dan a răspuns fără ezitare: „Cred că au fost făcute”.

Acesta a subliniat gravitatea acuzațiilor care circulă frecvent în spațiul public și a punctat necesitatea documentării lor oficiale, în loc ca acestea să rămână la stadiul de simple speculații.

„Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport?”, a întrebat retoric Nicușor Dan.

El a atras atenția asupra gravității afirmațiilor potrivit cărora sistemul de justiție ar fi fost folosit pentru „războaie politice” sau pentru eliminarea unor lideri incomozi.

„Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut (N.r. -abuzuri)”, a punctat Nicușor Dan, reiterând importanța clarificării raportului dintre societate și decidentul politic.

O posibilă carieră politică pentru Laura Codruța Kovesi

Discuția a abordat și ipoteza unei eventuale intrări a Laurei Codruța Kovesi în politica românească, după încheierea actualului său mandat de procuror-șef al Parchetului European (EPPO).

În această privință, Nicușor Dan a adoptat o poziție rezervată, dar i-a recunoscut expertiza profesională acumulată de-a lungul anilor:

„E opțiunea dumneai. E o persoană care a acumulat, în diversele poziții pe care le-a avut, cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a transmis Nicușor Dan. Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat pe 23 februarie, într-un comunicat de presă, că susţine numirea lui Andres Ritter pentru funcţia de procuror-şef european (şef al Biroului Procurorului Public European, EPPO), în locul Laurei Codruța Kovesi, al cărei mandat expiră. Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

