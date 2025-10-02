Carosabil acoperit de zăpadă

Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic. DRDP Craiova atrage însă atenția că viscolul și carosabilul acoperit de zăpadă pot crea probleme serioase șoferilor.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele montane aflate sub avertizare meteo dacă nu au mașinile echipate cu anvelope de iarnă și să verifice starea drumurilor înainte de plecare.

Circulația, oprită temporar pe DN 67C

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulația rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Sectorul de drum care a fost închis. Foto: Facebook/ DRDP Craiova.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de cod portocaliu și galben valabilă pentru mai multe județe. Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii anunță că de joi, 2 octombrie, ora 10:00, și până sâmbătă, 4 octombrie, ora 20:00, vor fi ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 metri.

ANM menționează că vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Apel pentru români după avertizarea meteo ANM de ploi, vijelii și ninsori

Ministerul Mediului a transmis un apel important pentru români după avertizările meteo de ploi, vijelii și ninsoare, emisă de ANM. Autoritățile recomandă, în primul rând, evitarea deplasărilor inutile.

În intervalul 2-4 octombrie, România va fi afectată de vreme severă și fenomene meteo extreme. Se anunță răcire accentuată, ploi abundente și vânt puternic în mai multe regiuni. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor face apel la autoritățile locale să urmărească permanent evoluția prognozelor. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență și să respecte recomandările oficiale.















