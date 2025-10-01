Apel pentru români după avertizarea meteo ANM de ploi, vijelii și ninsori: „Să evite deplasările inutile"

ANM a emis cod galben și portocaliu de ploi, vijelii și ninsori în România

În intervalul 2-4 octombrie, România va fi afectată de vreme severă și fenomene meteo extreme. Se anunță răcire accentuată, ploi abundente și vânt puternic în mai multe regiuni.

În zonele montane ale județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, vor cădea ninsori viscolite, cu depuneri de zăpadă de 30–40 cm la altitudini peste 1500 m. În opt județe din sud-est, inclusiv București, vântul va atinge viteze mari, cu rafale de 70–85 km/h.

Pentru București și Ilfov, ANM a emis avertizări speciale: joi, între 10:00 și 20:00, cod galben de vânt, iar de joi seara până vineri dimineața cod portocaliu, din cauza intensificărilor puternice ale vântului.

Harta zonelor din România care se află sub cod galben și cod portocaliu de vreme rea în perioada 2-4 octombrie 2025

Avertizări hidrologice în mai multe județe din România, ca urmare a ploilor torențiale din cele trei zile

Totodată, specialiștii hidrologi avertizează că între 2 octombrie, ora 16:00, și 4 octombrie, ora 24:00, există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și de viituri rapide pe râurile mici, cu posibilitatea producerii unor inundații locale și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe anumite râuri din bazinele hidrografice indicate, după cum anunță Ministerul Mediului.

Codul galben este valabil pentru râurile din bazinele Mureș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenții mici ai Dunării din sud-vest, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, precum și râurile din Dobrogea.

Totodată, între 3 octombrie, ora 06:00, și 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia și sudul țării vor avea cod portocaliu hidrologic, fiind posibilă apariția unor viituri majore și depășirea cotelor de apărare.

Ședință la Ministerul Mediului, după avertizările meteorologice ale ANM

România se confruntă cu fenomene meteorologice extreme în următoarele zile. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU) pentru a coordona măsurile preventive.

Secretarul de stat Raul Pop a făcut un apel către primari și administratorii de amenajări hidrotehnice.

„Fenomenele prognozate de meteorologi și hidrologi impun vigilență maximă și reacție rapidă. Fac un apel direct către primari să acorde o atenție deosebită în aceste zile, să asigure permanența în cadrul comitetelor locale pentru situații de urgență și să fie pregătiți pentru intervenții”, a spus acesta, în timpul ședinței de la Ministerul Mediului.

Recomandările Ministerului Mediului pentru cetățeni, în contextul avertizărilor transmise de ANM

Ministerul Mediului recomandă cetățenilor:

Evitarea deplasărilor inutile

Respectarea recomandărilor oficiale

Prudență maximă în zonele afectate

Ministerul Mediului solicită deținătorilor de depozite de deșeuri industriale sau menajere din zonele afectate să ia măsuri pentru:

Preluarea și evacuarea în siguranță a apelor în exces

Menținerea stării de siguranță a depozitelor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor face apel la autoritățile locale să urmărească permanent evoluția prognozelor. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență și să respecte recomandările oficiale.