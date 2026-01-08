Spre exemplu, trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici are o întârziere de peste patru ore.

„Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condiţiile meteorologice nefavorabile, circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din ţară, în special pe regionalele Craiova şi Timişoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact şi a lipsei de gabarit în linie. Astfel, trenul IR 78 Bucureşti Nord – Curtici înregistrează o întârziere semnificativă, de peste patru ore”, a transmis compania.

Pentru a sprijini intervenţiile operative, CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel.

Pasagerii care decid să renunţe la călătoria cu trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici au posibilitatea de a solicita rambursarea contravalorii biletelor neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată, conform Regulamentului de transport feroviar.

Călătorii pot obţine informaţii despre circulaţia trenurilor la numărul de telefon 021.9521 – INFO CFR (trafic intern), pe site-ul www.cfrcalatori.ro, în aplicaţia „Trenul meu” sau prin camerele web funcţionale din gările principale ale ţării, inclusiv Bucureşti Nord, Timişoara şi Craiova.

Mai multe județe din țară sunt, începând de astăzi, sub coduri portocalii și galbene de zăpadă viscolită, ninsoare și ger, iar temperaturile vor scădea simțitor, a anunțat, joi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sistemul „par-impar”, folosit de șoferii români în perioada comunistă, ar putea fi soluția pentru o mare capitală europeană sufocată de trafic
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cătălin Cazacu intervine în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi și rupe tăcerea.: "Îmi e foarte greu să spun. Alcoolul și banii...", iar continuarea despre fosta logodnică i-a bulversat pe toți: "Dacă vrei să fiu sincer..."
Viva.ro
Cătălin Cazacu intervine în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi și rupe tăcerea.: "Îmi e foarte greu să spun. Alcoolul și banii...", iar continuarea despre fosta logodnică i-a bulversat pe toți: "Dacă vrei să fiu sincer..."
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Libertateapentrufemei.ro
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cum luptă un angajat Electrica cu viscolul și gerul în Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate”
Știri România 12:30
Cum luptă un angajat Electrica cu viscolul și gerul în Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate”
Cristian Tudor Popescu îl descrie pe Nicușor Dan ca fiind „președintele Aghiasmă” și îl acuză că a produs un risc de securitate
Știri România 11:58
Cristian Tudor Popescu îl descrie pe Nicușor Dan ca fiind „președintele Aghiasmă” și îl acuză că a produs un risc de securitate
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei
Fanatik.ro
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Vladimir Drăghia, după experiența de la „Desafio: Aventura”: „M-am întors de acolo și modificat puțin”
Stiri Mondene 12:41
Vladimir Drăghia, după experiența de la „Desafio: Aventura”: „M-am întors de acolo și modificat puțin”
Cum a apărut Ștefan Bănică jr alături de fiul său, Alexandru, pe pârtie. Lavinia Pîrva a filmat întregul moment
Stiri Mondene 12:20
Cum a apărut Ștefan Bănică jr alături de fiul său, Alexandru, pe pârtie. Lavinia Pîrva a filmat întregul moment
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
ObservatorNews.ro
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Parteneri
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax.ro
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților
KanalD.ro
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York