Spre exemplu, trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici are o întârziere de peste patru ore.

„Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condiţiile meteorologice nefavorabile, circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din ţară, în special pe regionalele Craiova şi Timişoara, din cauza lipsei tensiunii electrice în firele de contact şi a lipsei de gabarit în linie. Astfel, trenul IR 78 Bucureşti Nord – Curtici înregistrează o întârziere semnificativă, de peste patru ore”, a transmis compania.

Pentru a sprijini intervenţiile operative, CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel.

Pasagerii care decid să renunţe la călătoria cu trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici au posibilitatea de a solicita rambursarea contravalorii biletelor neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată, conform Regulamentului de transport feroviar.

Călătorii pot obţine informaţii despre circulaţia trenurilor la numărul de telefon 021.9521 – INFO CFR (trafic intern), pe site-ul www.cfrcalatori.ro, în aplicaţia „Trenul meu” sau prin camerele web funcţionale din gările principale ale ţării, inclusiv Bucureşti Nord, Timişoara şi Craiova.

Mai multe județe din țară sunt, începând de astăzi, sub coduri portocalii și galbene de zăpadă viscolită, ninsoare și ger, iar temperaturile vor scădea simțitor, a anunțat, joi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

