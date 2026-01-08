Meteorologii spun că de joi seara, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în mai multe zone din țară, iar minimele vor ajunge la -15 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va răci şi sunt aşteptate ninsori.

ANM anunță zăpadă, polei și ger până sâmbătă

O informare meteo de zăpadă, polei și ger este valabilă de joi, 8 ianuarie, ora 10 până sâmbătă, 10 ianuarie, ora 10.

„Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3-10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei”, informează ANM.

În perioada menționată, vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45-65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60-80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

„Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8-10 grade”, se mai arată în informarea meteo.

Inspectoratele județene au transmis în această dimineață o nouă listă a școlilor care vor fi închise din cauza ninsorii și a viscolului, a anunțat Ministerul Educației. În total sunt 15 județe în care orele au fost suspendate sau activitatea a intrat în online.

Meteorologii anunță ger până spre jumătatea lunii ianuarie

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri, 9 ianuarie, vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri, aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Începând de sâmbătă, 10 ianuarie, vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

Coduri portocalii de viscol puternic până sâmbătă

Un cod portocaliu de viscol puternic a fost emis pentru perioada joi, 8 ianuarie, ora 23 – vineri, 9 ianuarie, ora 10.

În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de peste 85-120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Un alt cod portocaliu de viscol este valabil joi, 8 ianuarie, în intervalul orar 10:00 – 23:00.

Potrivit ANM, în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de peste 85-120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Ninsoare viscolită, în mai multe zone din țară

Un cod galben de ninsoare viscolită este valabil joi, 8 ianuarie în intervalul orar 10:00 – 23:00.

„În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm”, spun meteorologii.

Un cod galben de ninsoare viscolită este în vigoare și în perioada joi, 8 ianuarie, ora 23:00 – vineri, 9 ianuarie, ora 15:00, în zona de munte.

„În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m”, anunță ANM.

Cod galben de ger, temperaturile scad până la -15 grade

Nici codul galben de ger nu ocolește țara noastră. În intervalul joi 8 ianuarie, ora 20:00 – vineri, 9 ianuarie, ora 10:00, vor fi temperaturi minime foarte scăzute, mai spun meteorologii.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade Celsius.

Coduri de vânt puternic, inclusiv în București

În același interval orar, este în vigoare un cod portocaliu de vânt, pentru trei județe din țară.

Astfel, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor fi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-90 km/h.

Un cod galben de vânt va cuprinde în perioada 8 ianuarie, ora 23:00 – 9 ianuarie, ora 10:00 mai multe zone din țară, inclusiv București.

În vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

În prognoza meteo 6 ianuarie – 1 februarie 2026, meteorologii ANM au prezentat evoluția vremii pentru următoarele patru săptămâni, pentru toate regiunile.

