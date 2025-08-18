Comuna Stâlpeni, deși are liceu, școli și grădiniță, nu a avut până în iunie niciun microbuz școlar. Elevii din satele aparținătoare au fost nevoiți ani la rând să suporte lipsa transportului public, iar autoritățile au plătit unei firme private din Mioveni pentru transport, cheltuieli care ar fi acoperit achiziția a trei microbuze.

În timp ce alte localități, unele cu elevi mult mai puțini, au primit în repetate rânduri astfel de vehicule, Stâlpeni a rămas în afara listelor de alocare, iar partidul care deține puterea politică și decizională în județul Argeș, inclusiv la Stâlpeni, este PSD.

După ce a fost exclusă anterior de la achizițiile prin PNRR, Primăria Stâlpeni a primit în 2025 un microbuz școlar, cumpărat cu circa 165.000 euro fără TVA, adică de peste două ori mai scump decât evaluările Uniunii Europene, preț stabilit de CJ Argeș și achitat prin Agenția Fondului de Mediu.

Mai mult, Consiliul Județean Argeș, condus de Ion Mînzînă, a semnat patru contracte pentru a cumpăra 52 de microbuze electrice, toate având ca unic furnizor C & I Eurotrans XXI SRL, firmă care a înregistrat o creștere bruscă a cifrei de afaceri doar în ultimii doi ani.

Contractele au două linii de finanțare: 28 de microbuze sunt plătite prin PNRR (Ministerul Educației) și 24 prin AFM (Fondul pentru Mediu). Dar cheltuielile au fost departe de prețul mediu de 78.125 de euro/bucată indicat de Comisia Europeană în Ghidul Solicitantului. Mai exact, costurile pentru cele 52 de microbuze se ridică la aproximativ 35 de milioane de lei. Asta înseamnă aproximativ 134.000 de euro pentru fiecare microbuz.

Ministerul Educației a anunțat recent că verifică achizițiile de microbuze școlare electrice din județele Iași și Prahova, după o anchetă a Reporter de Iași, iar în funcție de rezultate va dispune măsuri sau va sesiza organele de anchetă.





