Conform legii, biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă. Modificările din ordinul de ministru elaborat de Cîțu se referă la tichetele culturale.

Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale, cum ar fi: abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, parcuri tematice, cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme etc.

Valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale va urca la maximum 160 lei/lună sau 320 lei/eveniment, în urma indexării cu rata inflației.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO/ Ana și Monica Odagiu au o relație specială deși este o diferență de vârstă de 10 ani între ele

”Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete culturale este 157,17 lei. Valoarea sumei ocazionale indexate care se acordă sub formă de tichete culturale este 314,34 lei. Luând în considerare dispoziţiile art. 33 alin. (4) din Normele metodologice, potrivit cărora valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele culturale se va rotunji din 10 în 10 lei, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete culturale va fi de maximum 160 lei/lună, iar valoarea sumei ocazionale indexată va fi de maximum 320 lei/eveniment”, precizează Ministerul Finanțelor Publice.

Valoarea sumei lunare, respectiv ocazionale, astfel indexate se utilizează începând cu luna octombrie a semestrului II al anului 2020 şi se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului următor, respectiv februarie şi martie 2021.

Citeşte şi:

Marcel Vela, despre fraudele electorale: „Suntem hotărâți să facem lumină și să aflăm adevărul”

O mamă din Sri Lanka și-a căutat 16 ani băiatul dispărut în timpul tsunamiului din 2004. Unde și-a găsit fiul

PARTENERI - GSP.RO „E ca-n bancul în care soția își prinde soțul cu amanta.. Îl știți, dna Esca?!” » Cum explicat CTP de ce a pierdut Firea

PARTENERI - PLAYTECH Ce a făcut Carmen Șatran, studenta criminală din Timișoara, după gratii. Vestea șoc venită acum

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Ari Pokka, director de școală în Finlanda: „Într-o școală căreia îi pasă de copii, un vizitator nu va fi întâmpinat de director cu pâine și sare, ci de elevi”