Protestatarii țineau în mâini pancarte pe care erau scrise mesaje critice la adresa Washingtonului, pe una dintre acestea putând fi citite cuvintele: „Tancurile voastre ucid civili”.

Protestele în Rusia – în special pe teme legate de războiul din Ucraina – sunt complet interzise, dacă nu au sprijinul autorităților.

U.S. Ambassador Lynne Tracy will arrive at the #Russian Foreign Ministry today.



A crowd of „protesters” has already been prepared. pic.twitter.com/CmmjTp79So