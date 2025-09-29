China și-a prezentat recent cea mai nouă și mai mare navă de război, portavionul Fujian. Nava a efectuat recent exerciții militare în Marea Chinei de Est, marcând un pas important în modernizarea forțelor navale chineze.

Fujian, cu o deplasare de 72.500 de tone, este unul dintre cele mai mari vase construite de China în cadrul programului său amplu de modernizare militară.

Nava folosește catapulte electromagnetice (EMALS) pentru lansarea avioanelor, o tehnologie avansată deținută doar de SUA până acum.

„Fujian și aeronavele sale au atins niveluri de clasă mondială. Pot ajunge în orice punct al globului”, a declarat recent Global Times, publicație controlată de Partidul Comunist Chinez.

Ziarul a adăugat că forțele militare chineze fac „pași uriași” pentru a deveni o „forță navală de apă adâncă”.

Portavionul Fujian poate opera avioane de vânătoare stealth J-35, aparate de război electronic J-15D și avioane de avertizare timpurie KJ-600.

Spre deosebire de navele americane și franceze similare, Fujian nu este propulsat nuclear, ci depinde de tancuri petroliere pentru combustibil.

Flota a ocupat un loc central la parada militară de luna trecută de la Beijing. De asemenea, nava a fost observată navigând în Marea Chinei de Est de către forțele japoneze în urmă cu două săptămâni.â

Recomandări Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului

Dezvoltarea acestei noi capacități militare a Chinei a atras atenția Washingtonului. Analistul militar Ben Lewis a declarat, pentru Institutul Naval al Statelor Unite, că testele recente indică faptul că flota este aproape gata de a fi pusă în funcțiune.

Prezentarea noului portavion vine într-un context de tensiuni geopolitice crescute. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a convocat o întâlnire de urgență cu sute de lideri militari americani pentru 30 septembrie, la Quantico, Virginia. Motivele acestei întâlniri nu au fost dezvăluite.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE