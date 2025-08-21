Guvernul a amânat nou rovinietă cu jumătate de an

Guvernul României a luat o decizie importantă privind tarifele rutiere. Termenele pentru aplicarea noilor tarife pe rețeaua de drumuri naționale au fost amânate cu șase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026.

Ordonanța de urgență a fost adoptată joi și se referă la aplicarea rovinietei pentru toate categoriile de vehicule înmatriculate care circulă pe drumurile naționale din România. De asemenea, vizează implementarea TollRo – tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale și a sistemului de tarifare rutieră electronică (STRR).

Ce spune Executivul despre amânarea noului sistem TollRO

Potrivit Guvernului, decizia de amânare a fost necesară pentru a asigura o implicare etapizată a sistemului de tarifare rutieră electronică STRR. Implementarea etapizată presupune, în primul rând, dezvoltarea soluțiilor informatice, achiziționare echipamentelor de control și punerea în funcțiune a acestora.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2025, s-a aprobat finanțarea și semnarea contractului pentru implementarea sistemului.

„Totodată, STRR trebuie să asigure funcţionalităţi similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din Statele Membre ale Uniunii Europene şi să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE)”, a transmis Guvernul României, printr-un comunicat.

Funcționalitățile noului sistem de tarifare

Noul sistem va include funcționalitățile existente din sistemul actual centralizat (SIEGMCR), precum și migrarea datelor din acesta. În plus, va incorpora funcționalități specifice pentru colectarea TollRo pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Această decizie a Guvernului are ca scop modernizarea și eficientizarea sistemului de tarifare rutieră din România, aliniat la standardele europene.

Când se va aplica noul sistem TollRO

Guvernul României a actualizat calendarul de implementare a noilor tarife pentru utilizarea drumurilor. Sistemul de Taxare Rutieră în România (STRR) va deveni funcțional în 18 luni de la începerea proiectului, cu o durată totală de execuție de 24 de luni.

Termenul inițial de 1 ianuarie 2026 pentru aplicarea noilor tarife prevăzute în Legea 226/2023 nu mai poate fi respectat. Executivul a aprobat amânarea acestuia cu încă șase luni, astfel că data ar urma să fie 1 iulie 2026.

Cele trei etape de implementare a STRR

Guvernul a aprobat o notă de fundamentare pentru prima etapă a STRR, cu o valoare estimată de 281,4 milioane de lei (inclusiv TVA). Această sumă va fi acoperită din fonduri externe nerambursabile prin PNRR.

În prima etapă se vor realiza livrarea și configurarea echipamentelor hardware în două centre de date, urmată de instalarea componentelor software și dezvoltarea de module software specifice. Va urma apoi migrarea datelor din sistemul actual (SIEGMCR) pe noul sistem și asigurarea suportului tehnic pe o perioadă de 5 ani.

Etapa a doua implică achiziția echipamentelor pentru amplasamentele de control, inclusiv camere ANPR și echipamente de comunicații. Etapa a treia se concentrează pe realizarea infrastructurii necesare pentru echipamentele de control.Procedurile de achiziție pentru etapele 2 și 3 vor avea loc simultan, după atribuirea contractului pentru prima etapă. Acest nou calendar reflectă complexitatea implementării STRR și necesitatea unei abordări etapizate pentru a asigura funcționalitatea optimă a sistemului.