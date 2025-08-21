Noul sistem este aplicat exclusiv camioanelor

Totuși, șoferii vor resimți o schimbare mai repede: din septembrie, rovinieta se scumpește. CNAIR precizează că noul sistem va fi aplicat exclusiv camioanelor, pentru care tariful va fi calculat în funcție de tonaj și distanța parcursă.

„Taxarea se va face pe bază de tonă/kilometru și va intra în vigoare anul viitor. Acest mecanism este deja implementat în întreaga Europă, dar doar pentru transportul de marfă – nu pentru autoturisme, autocare sau motociclete. Logica este simplă: un camion care parcurge 1.000 km pe lună afectează infrastructura mult mai mult decât unul care face doar 200 km”, a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

Deocamdată, nu au fost stabilite tarifele exacte și nici sistemul de monitorizare al curselor. Potrivit autorităților, camioanele vor fi dotate cu aparate speciale, conectate la sistemul CNAIR, pentru a înregistra distanța parcursă.

„Când vor construi drumuri și autostrăzi, atunci să ceară mai mulți bani. Pentru moment, noi, transportatorii, am convenit cu ministrul Transporturilor la o rovinietă de 3.040 de euro”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie

Pentru autoturisme și alte vehicule sub 3,5 tone, plata rovinietei va rămâne pe baza categoriei și a perioadei de valabilitate.

Totuși, de la 1 septembrie, tariful pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro, iar amenzile pentru lipsa rovinietei se vor dubla. În prezent, sancțiunile sunt cuprinse între 250 și 500 de lei pentru autoturisme și pot ajunge până la 4.500 de lei în cazul camioanelor.

România a amânat implementarea noului sistem electronic de tarifare rutieră (STRR) cu șase luni, până la 1 iulie 2026. Decizia vine în urma întârzierilor în atribuirea contractului pentru dezvoltarea infrastructurii informatice centrale și a complexității ridicate a proiectului.

Sistemul STRR include tariful TollRo pentru camioanele de peste 3,5 tone și o nouă rovinietă pentru autoturisme. Acesta va introduce diferențierea tarifelor în funcție de clasa de emisii poluante Euro, conform principiului „poluatorul plătește”.

Ce este rovinieta?

Rovinieta sau taxa de drum este o convenție de taxare a șoferilor impusă de Uniunea Europeană. Aceasta se aplică doar pe teritoriul României și trebuie plătită de toți conducătorii auto pentru a putea avea dreptul să circule pe drumurile naționale din afara orașelor sau în intravilanul reședințelor de județ și al municipiilor.

Șoferii pot achita taxa de drum la orice oficiu al Poștei Române, din benzinăriile OMV-Petrom, Rompetrol, MOL, LukOil și Socar, dar și online, pe site-uri specializate. Există posibilitatea achitării rovinietei și prin SMS, în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS.







