Apariția sa opulentă contrastează izbitor cu autoturismele modeste folosite de inspectorii din subordinea sa.

Detaliile care ridică semne de întrebare

Bolidul de lux nu figurează în declarația de avere a directorului. Potrivit jurnaliștilor de la Mediaflux, mașina a fost achiziționată în leasing și este înregistrată pe numele unei companii din Iași.

Deși, pe hârtie, nu există legături directe între firma respectivă și familia Grojdea, istoricul este unul interesant.

Investigațiile arată că societatea comercială ar fi fost controlată în trecut chiar de ITM Iași – instituție condusă la acea vreme tot de Costel Grojdea – fără ca inspectorii să descopere vreo neregulă.

Un calcul matematic greu de justificat

Discrepanța dintre stilul de viață afișat și veniturile declarate este uriașă. În cea mai recentă declarație de avere, Costel Grojdea a menționat un salariu anual de 82.120 de lei (echivalentul a aproximativ 16.000 de euro) obținut în funcția de la Iași.

Un Lamborghini Urus, chiar și într-o echipare de bază, costă în jur de 1,5 milioane de lei. Un calcul simplu demonstrează că șeful ITM ar avea nevoie de aproape două decenii de muncă, punând deoparte integral fiecare salariu, doar pentru a acoperi costul mașinii pe care o conduce.

Transparența, pusă sub lupă

Este adevărat că familia Grojdea nu se bazează exclusiv pe salariul de la stat. Potrivit documentelor publice, bugetul familiei este suplimentat din mai multe surse. Încasări din chirii, venituri din activități juridice și dividende, dar și proprietăți imobiliare deținute în județul Iași.

Cu toate acestea, utilizarea zilnică a unui autoturism de un asemenea calibru financiar, corelată cu lipsa declarării oricărui vehicul în actele oficiale, ridică serioase semne de întrebare.

Situația aduce în prim-plan o problemă de transparență și aruncă o umbră asupra compatibilității dintre stilul de viață afișat și statutul, dar și rigorile, impuse unui funcționar public de rang înalt.

