O clădire aflată în renovare s-a prăbușit parțial în centrul Madridului, pe Calle de las Hileras, în apropiere de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorități.

Conform bilanțului preliminar, patru persoane sunt date dispărute, iar altele zece sunt rănite, una dintre ele fiind transportată în stare gravă la spital.

#Internacional | Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obrashttps://t.co/KyEzuUsdCH pic.twitter.com/JvcL5tfAws — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

Nu se știe deocamdată dacă victimele se aflau în imobil în momentul prăbușirii, dar pompierii caută potențiali supraviețuitori cu ajutorul unor câini antrenați în misiuni de căutare și salvare. Unele surse spun că victimele ar fi muncitori de la șantier.

Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, și-a exprimat îngrijorarea într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare: „Ne confruntăm cu prăbușirea parțială a mai multor plăci dintr-o clădire în construcție de pe Calle de las Hileras. Unsprezece echipaje de pompieri sunt mobilizate pentru a securiza locul și a căuta persoane dispărute, în coordonare cu Samur, poliția din Madrid și Poliția Națională”.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Tras solicitud desde #SUMMA112 uno de nuestros #SVB permanece en preventivo, con el resto de servicios de emergencia, por el derrumbe producido en la Calle Hileras, #Madrid#ASEM112 pic.twitter.com/aSdiBStdhx — Emergencias CREM (@emergenciasCREM) October 7, 2025

Angajații unor întreprinderi din apropiere au declarat pentru agenția spaniolă de știri EFE că au auzit o „bubuitură” urmată de un nor gros de praf și un „miros ciudat”. „A fost un zgomot uriaș, geamuri sparte, era mult praf alb, nu puteam vedea nimic”, a declarat pentru AFP Milagros Garcia Benito, angajată a unui salon de înfrumusețare situat vizavi de clădirea avariată.

Clădirea, abandonată de mult timp, era în curs de renovare majoră pentru a fi transformată într-un hotel de patru stele. Un lucrător aflat la fața locului estimează că „ar fi putut fi până la 40 de persoane înăuntru”. „Am auzit o crăpătură într-o placă, apoi totul s-a prăbușit într-un nor de fum”, a declarat acesta pentru El País.

„Poliția lucrează cu drone”, au anunțat serviciile de urgență din Madrid, adăugând că a fost deschisă o anchetă în vederea stabilirii circumstanțelor producerii incidentului. Clădirile adiacente au fost evacuate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE