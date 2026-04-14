Cum s-a produs incidentul

Evenimentul a avut loc în jurul orei 15:00, pe drumul forestier accidentat care asigură accesul către Mănăstirea Stânișoara.

Tinerii (o fată și un băiat) făceau parte dintr-un grup de patru prieteni din Galați, cu vârste de 20 și 21 de ani, aflați în vacanță. Aceștia închiriaseră două ATV-uri din stațiunea Călimănești pentru a vizita zona.

La întoarcerea de la lăcașul de cult, pe un sector de drum paralel cu pârâul Păușa, conducătorul vehiculului a pierdut controlul direcției, iar ATV-ul a ieșit de pe carosabil, căzând în prăpastie.

Intervenție rapidă a salvatorilor

Apelul de urgență la 112 a mobilizat imediat autoritățile. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea, jandarmii montani din Călimănești și un echipaj al Serviciului Salvamont Vâlcea au ajuns la fața locului în mai puțin de 20 de minute.

La sosirea forțelor de intervenție, tânăra se afla în imposibilitatea de a se deplasa, suferind traumatisme și acuzând dureri severe la mâna și piciorul drept.

La rândul său, tânărul prezenta dureri puternice la nivelul șoldului și al piciorului.

Victimele au fost transportate la spital

Echipele de intervenție au acționat rapid pentru a le acorda primul ajutor celor doi răniți. Ulterior, aceștia au fost preluați de un echipaj medical de la Ambulanță și transportați de urgență la Spitalul Județean Vâlcea pentru investigații medicale amănunțite și tratament de specialitate.

După securizarea victimelor, jandarmii montani au asigurat sprijinul necesar pentru extragerea ATV-ului din albia pârâului și transportarea acestuia înapoi la centrul de închirieri din Călimănești.

Autoritățile reamintesc turiștilor importanța prudenței maxime atunci când se deplasează pe drumurile forestiere din zonele montane.

