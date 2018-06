Cedella Roman (19 ani) venise din Franța pentru a o vizita pe mama ei stabilită în Canada. Totul s-a întâmplat în luna mai, când ea s-a decis să alege pe plajă, în partea sudică a orașului White Rock. Din nefericire, ea nu și-a dat seama că a trecut granița și a ajuns în statul Washington, din SUA.

În timp ce Roman s-a oprit să facă o fotografie priveliștii, a văzut doi vameși americani care se apropiau de ea.

”M-au oprit și mi-au spus că am trecut granița ilegal. Le-am spus că nu am făcut-o intenționat și nu înțelegeam ce mi se întâmplă”, a spus ea postului CBC, citat de CNN.

Tânăra nu avea documente la ea. ”M-au băgat într-o dubiță și m-au adus într-un centru de detenție. Mi-au cerut să pun pe masă tot ce îmi aparținea. M-au percheziționat corporal. Apoi am înțeles că am făcut ceva grav și am plâns”, a mai spus fata.

Vameșii americani au arestat-o pe Cedella Roman pe 21 mai și au trasferat-o către un centru de detenție al imigranților din Tacoma, Washington, potrivit oficialilor americani.

”Dacă un individ intră în SUA prin altă parte în afară de vamă, se consideră că a intrat ilegal în Statele Unite și o să fie arestat”, arată vameșii americani.

Ulterior, în doar trei zile, autoritățile americane au primit documentele de călătorie ale tinerei, dar a rămas închisă timp de două sătpămâni. După eliberare, Cedella a ajuns din nou în Canada, lângă mama ei.

Mama tinerei, Christine Ferne, spune că ”este o capcană… oricine poate fi prins la graniță în acest fel”, a spus Ferne.

FOTO: FACEBOOK