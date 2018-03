O adolescentă de 15 ani, handbalistă la clubul Corona Braşov, alături de colegii ei de la şcoală, vor organiza un eveniment caritabil ca să ajute un tată, văduv şi cu un picior amputat, care îşi creşte singur patru copii. Alţi doi copii sunt crescuți la un centru de plasamant.

Fiind impresionată de tragedia familiei Racoţea din Făgăraş, sportiva Laura Constantin şi colegii ei de la Colegiul „Emil Racoviţă“ Braşov vor organiza un meci demonstrativ între hocheiştii seniori şi micuţii de la centrul de copii şi juniori al secţiei de hochei.

„Am ajuns la familia Racoţea pentru că mama unui coleg implicat în acest proiect le cunoştea cazul lucrând în domeniul medical. Este vorba despre o familie formată dintr-un tată, care a avut nişte probleme de sănătate şi are un picior amputat, care îşi creste singur copiii după ce mama lor a murit din cauza unei boli incurabile. Micuţii de 5, 6, 7 şi 8 ani cresc sub tutela tatălui, în vreme ce alţi doi cu vârsta de 13 şi 14 sunt la centrul de plasament din Ghimbav. Condiţiile în care tatăl și cei mici cresc nu sunt deloc bune şi am simţit dorinţa de a-i ajuta să ducă o viaţă puţin mai bună şi datorită nouă. Chiar cred că dacă ne-am uni mai des în astfel de acţiuni, am putea face măcar lumea din jurul nostru mai bună”, a spus Laura Constantin.