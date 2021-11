Explozia s-a produs duminică în fața Spitalului pentru Femei din Liverpool în jurul orei 10.59. Această explozie a provocat moartea unei persoane și o altă persoană a fost rănită, dar viața nu îi este pusă în pericol, iar circumstanțele exploziei sunt investigate de anchetatori în continuare.

Cei trei bărbați în vârstă de 29, 26 și 21 de ani au fost reținuți în zona Kensington a orașului, a anunțat poliția, potrivit The Guardian.

„Conducem ancheta cu sprijinul poliției din Merseyside. Lucrăm într-un ritm rapid pentru a încerca să stabilim circumstanțele din spatele acestui lucru”, au transmis reprezentanții poliției.

BREAKING: Three men arrested under the Terrorism Act following todays taxi explosion outside Liverpool Womens Hospital in which a person was killed https://t.co/upqNvjBWFb

Primarul Liverpool, Joanne Anderson, a descris incidentul drept „neliniștitor și supărător”, în timp ce a mulțumit serviciilor de urgență pentru răspunsul lor rapid.

Fotografiile cu mașina în flăcări au circulat rapid pe rețelele de socializare: „Din păcate, putem confirma că o persoană a murit și alta a fost dusă la spital, unde este tratată pentru rănile sale, care, din fericire, nu îi pun viața în pericol”, a spus poliția din Merseyside.

Un mesaj a venit și din partea premierului britanic Boris Johnson.

„Gândurile mele sunt la toți cei afectați de incidentul îngrozitor de la Liverpool astăzi. Vreau să mulțumesc serviciilor de urgență pentru răspunsul rapid și profesionalismul lor, precum și poliției pentru munca continuă în cadrul anchetei”, a transmis oficialul.

Secretarul de interne, Priti Patel, a postat un mesaj pe Twitter legat de incident: „Sunt ținută la curent în mod regulat cu privire la incidentul îngrozitor de la spitalul de femei din Liverpool. Poliția și serviciile noastre de urgență lucrează din greu pentru a stabili ce s-a întâmplat și este corect să li se acorde timp și spațiu pentru a face acest lucru”. Cordoanele au rămas în loc duminică seara, alături de unele drumuri închise.

I am being kept regularly updated on the awful incident at Liverpool Womens Hospital.



Our police and emergency services are working hard to establish what happened and it is right they are given the time and space to do so.



Please follow @MerseyPolice for updates.