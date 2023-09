Ştiri O nouă dispariție misterioasă în China. Ministrul apărării nu a mai fost văzut public de trei săptămâni de Claudia Cociug . Actualizat Vineri, 15 septembrie 2023, 13:14

Gen Li Shangfu a fost văzut ultima oară pe 29 august, atunci când a ținut un discurs în cadrul forumului de securitate și pace China-Africa. Guvernul SUA crede că înaltul oficial al partidului comunist a fost pus sub investigație, a relatat vineri Financial Times, citând oficiali de rang înalt, potrivit The Guardian.