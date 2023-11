Nu este clar dacă sirenele de alertă de rachetă au sunat în acel moment, deoarece ele sunt activate doar atunci când un proiectil se îndreaptă către o zonă populată.

Paramedicii au transmis că 3 persoane au fost rănite ușor de cioburi de sticlă în incident.

Imaginile au fost postate pe rețeaua X de Emanuel Fabian, unul dintre corespondenții publicației de limbă engleză Times of Israel.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Dashcam footage shows a rocket impact on the Route 4 highway near Ashdod yesterday. Three people were lightly hurt. pic.twitter.com/u7m950Hy8L