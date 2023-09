Incidentul s-a petrecut în Terminalul 1 al Aeroportului Internațional Ninoy Aquino din Manila., pe 8 septembrie.

Oficiul pentru Securitatea Transporturilor a transmis că un pasager a raportat furtul de 300 de dolari din geanta de mână, după controlul de la frontieră, iar presupusa infracțiune este investigată.

Ofițerul suspectat, o femeie, a fost suspendat pe perioadă cercetărilor, după ce o filmare a unei camere cu circuit închis o arată pe înghițind presupusele bancnote de 100 de dolari. Apoi, își acoperă gura cu o batistă, înainte să bea apă dintr-o sticlă dată de un coleg.

Nu este clar de ce ar fi înghițit banii, dar unele surse din anchetă spun că a observat că a fost filmată de camerele de supraveghere

I guess thats one way to steal money. ?



A screening officer at Ninoy Aquino International Airport in the Philippines is being investigated for allegedly taking $300 from a passenger. CCTV footage captured her concealing something in her waist and trying to swallow folded… pic.twitter.com/YRZvA5Y8oo