Zeci de contribuabili, la coadă încă de la primele ore ale dimineții

Autoritățile locale informează cetățenii că pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026, inclusiv, a impozitului pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport se acordă o bonificație de 10%. Cu toate acestea, românii caută variante pentru a se răzbuna pe Guvernul Bolojan. Numeroase persoane au anunțat pe paginile de socializare ale autorităților locale că intenționează să boicoteze plata acestor dări. Unii suțin că vor plăti taxele abia la sfârșitul anului.

Sunt însă și mulți români care și-au plătit deja obligațiile. Zeci de persoane s-au adunat încă de la primele ore ale dimineții, luni, la Brașov pentru a-și achita obligațiile către bugetul local, potrivit publicației locale My Tex. Iar acest lucru are loc în contextul în care noile impozite pentru 2026 sunt percepute de mulți români ca fiind considerabil mai mari decât în anii trecuți.

Deși autoritățile promovează plata online, mulți aleg în continuare să achite la ghișeu, mai ales în primele zile, pentru a verifica sumele datorate. Iar românii simt că povara fiscală continuă să se accentueze. Numeroși contribuabili consideră că ritmul acestor creșteri nu ține pasul cu evoluția veniturilor, iar începutul de an este resimțit pentru mulți ca o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

Impozit plătit în monede de 5, 10 și 50 de bani

Au fost nervi, nemulțumiri și proteste la început de an, la nivel național, odată cu plata impozitelor pe terenuri, apartamente și autoturisme.

Majorările de taxe din 2026 au scos oamenii din sărite, iar un român a ales o formă inedită de protest. El s-a prezentat la ghișeul de taxe și impozite cu o pungă de cinci kilograme plină cu monede, de 5 bani, 10 bani și 50 de bani.

903 lei a fost suma pe care românul a avut-o de plătit, iar plata impozitului a blocat timp de peste o oră unul dintre ghișeele instituției.

Angajatele au fost nevoite să numere ban cu ban pentru ca suma să fie achitată integral.

„Sunt 900 de lei! Nu aveam bani disponibili pentru primărie mai mari. Și-așa, cu greu am venit cu ăștia, că sunt cinci kilograme”, a spus bărbatul.

