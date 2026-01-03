Taxele și impozitele pentru care se acordă o reducere de 10%

Primăriile au început să anunțe pe rețelele sociale data la care impozitele și taxele aferente anului fiscal 2026 vor putea fi plătite. Astfel, plata impozitelor va începe oficial în majoritatea localităților pe 8 ianuarie sau după această dată.

Autoritățile locale informează cetățenii că pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026 inclusiv a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificație de 10%.

Cu toate acestea, românii caută variante pentru a se răzbuna pe Guvernul Bolojan. De la 1 ianuarie 2026, contribuabilii din România se confruntă cu o creștere semnificativă a taxelor și impozitelor locale, în unele localități majorările fiind de până la 80%.

Mulți români spun că vor plăti taxele pe 31 decembrie

Ca reacție, numeroase persoane anunță pe paginile de socializare ale autorităților locale că intenționează să boicoteze plata acestor dări.

„Plătiți pe 31.12.2026, să nu încaseze nimic la buget…. doar așa vor putea anula măririle făcute ilegal. Voi nu înțelegeți…..bani la buget nu sunt, dar bani pentru finanțat războaie sunt. Ăștia ne cred oi…..vă asigur!”, a comentat o persoană pe pagina Primăriei Iași.

„Nu trebui plătite obligatoriu până când vreți voi. Toată lumea să le plătească la sfârșit de an, să vedem de unde îsi mai iau salariile, eu nu vreau să muncesc și să plătesc să țin niste trântori pe scaun în primărie. Nu sunt bani, să se comaseze primăriile și să renunțăm la numărul mare de angajați din sectorul bugetar, și așa vor găsi bani pentru salariu”, a precizat un alt ieșean.

Alte comentarii asemănătoare, foarte apreciate de români, au fost: „Eu plătesc în 31 decembrie pe ghișeul.ro, vă îndemn și pe voi dragi contribuabili să îi boicotăm poate pleacă BOLOJAN și se modifică ordonanța” sau „Până în 30 Dec 2026 voi strânge numai de 5 bani și promit că îl voi plăti integral. Dar până atunci nu vedeți un ban de la mine și sper de la cât mai multă lume”.

Astfel de mesaje apar la toate primăriile din țară care anunță începerea plăților pentru taxele și impozitele locale. „Plătim în decembrie… trăim în Ardeal, noi suntem mai lenți…”, a comentat un bărbat pe pagina Primăriei Cluj-Napoca.

Majorările sunt cauzate de indexarea obligatorie cu rata inflației și de noile grile de impozitare aprobate la nivel local. O altă persoană a spus, în glumă, pe pagina de Facebook a Primăriei Pitești că: „Pe 30 Februarie vin și plătesc și eu impozitul și taxa”.

Ce trebuie să știi despre plata impozitelor și a taxelor

Impozitele pot fi achitate conform unui calendar stabilit prin Codul fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie (inclusiv).

Dacă plătești anticipat, până la 31 martie (inclusiv), întregul impozit anual, beneficiezi de o bonificație de până la 10%.

După expirarea termenului de plată se calculează majorări de întârziere. Conform articolului 183 din Legea nr. 207/2015, nivelul acestor majorări este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.