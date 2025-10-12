„Să înceapă meciul! Mă bucur să o am alături pe colega mea, ministrul federal Beate Meinl-Reisinger, şi să ne susţinem echipele naţionale la meciul România-Austria din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2026. Bine ai venit la Bucureşti, dragă Beate, şi fie ca cea mai bună echipă să câştige”, a scris oficialul român pe reţeaua X.

Oana Ţoiu poartă un tricou galben, în semn de susţinere pentru echipa naţională. Reprezentativa României înfruntă, duminică seară, selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Naționala României luptă pentru o calificare istorică la Cupa Mondială și e obligată să obțină puncte și să dea goluri. Toate contează în drumul spre World Cup, unde România a fost ultima dată în 1998.

Naționala României revine pe teren, duminică seară, împotriva Austriei, meci transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45.





