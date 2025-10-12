Lotul României pentru meciul decisiv cu Austria. Șase fotbaliști n-au fost opriți de Mircea Lucescu

Cei șase fotbaliști care nu fost opriți pentru duelul de pe Arena Națională

Meciul România – Austria are loc duminică, de la ora 21:45, și se poate vedea la TV în direct la Antena 1 și online pe AntenaPLAY. Dintre cei 29 de jucători convocați, antrenorul a păstrat 23.

Deși selecționerul Mircea Lucescu a anunțat, în conferință, faptul că mijlocașul Răzvan Marin e accidentat și nu s-a antrenat în această săptămână, el face parte, totuși, din lot.

Jucătorii care au fost lăsați în afara lotului pentru meciul cu Austria sunt: Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu, potrivit Gazeta Sporturilor.

Victoria cu Austria e ultima șansă a României să spere în continuare că poate ajunge direct la Mondialul din 2026.

Lotul României pentru partida cu Austria

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj), Kevin Ciubotariu (Hermannstadt);

Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Adrian Șut (FCSB), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Valentin Mihăilă (Rizespor)

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB).

23 de tricolori pentru meciul cu Austria. Foto: FRF

Clasamentul grupei H

1. Austria – 15 puncte (5 jocuri)

2. Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

3. România – 7 puncte (5 jocuri)

4. Cipru – 5 puncte (6 jocuri)

5. San Marino – niciun punct (6 jocuri)

Tot duminică, de la ora 16:00, are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru.

Ce meciuri mai are de jucat România în grupă

La data de 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar pe 18 noiembrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la Cupa Mondială.

România poate ajunge la barajul CM 2026 şi prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut. Barajul e compus din semifinală şi finală, meciuri într-o singură manşă.