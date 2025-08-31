Metoda neașteptată de a-și proteja casa

Situația a luat o turnură dramatică atunci când femeia, disperată, a aruncat un cuib de viespi printr-o fereastră a casei, provocând panică printre ocupanți.

Aceștia au amenințat că o vor denunța, dar femeia nu regretă gestul.

„Voi arunca din nou viespi sau orice altă insectă dacă nu-mi recuperez casa”, a declarat femeia pentru presa locală.

În luna iulie, femeia a plecat pentru prima dată în ani de zile într-o vacanță pe Costa Brava împreună cu fiul și nepoții săi. La întoarcere, a găsit încuietoarea schimbată și cinci persoane necunoscute instalate în locuința ei.

„A fost ca o lovitură de cuțit. Aceasta este casa mea, unde am trăit cu soțul meu, unde mi-am crescut copiii. Nu puteam să stau cu mâinile în sân”, a mărturisit femeia, vizibil afectată.

O lacună legală complică situația

Problema este agravată de o lacună legislativă: casa este înregistrată pe numele fiului femeii, care locuiește în Barcelona și deține o altă proprietate.

Conform legii, ocuparea unei locuințe care nu este reședința principală a proprietarului este considerată o infracțiune minoră, ceea ce împiedică evacuarea imediată.

„Este o nedreptate. Mama locuiește acolo, este casa ei, dar pentru că este pe numele meu, ni se spune că poate dura luni bune să o recuperăm”, a explicat fiul femeii.

Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Recomandări
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

După ce încercările de a negocia cu ocupanții au eșuat, femeia a recurs la o soluție extremă. Martorii povestesc că femeia, cunoscută pentru grădina sa și cunoștințele despre natură, a găsit un cuib de viespi într-un copac din apropiere și, într-un gest impulsiv, l-a aruncat printr-o fereastră întredeschisă.

„Nu am vrut să le fac rău, dar aceasta este casa mea. Să plece. Dacă nu, o voi face din nou, cu viespi, albine sau orice insectă găsesc”, a spus femeia, hotărâtă, în fața vecinilor.

Ocupanții amenință cu o plângere

După incident, ocupanții au amenințat că o vor denunța pe femeie pentru agresiune și daune. Unul dintre ei, care s-a identificat drept „Carlos”, a declarat că ei nu sunt acolo pentru a crea probleme, ci „avem nevoie doar de un loc unde să locuim. Dar ceea ce a făcut acea doamnă este periculos și o vom denunța”.

Femeia însă nu pare intimidată. „Să mă denunțe dacă vor. Aceasta este casa mea și nu voi permite să rămână cu ea”, a insistat ea.

Poliția catalană, Mossos dEsquadra, a confirmat că a primit un apel legat de incident, dar până în prezent nu a fost depusă nicio plângere oficială împotriva femeii.

În ceea ce privește ocuparea locuinței, autoritățile au reiterat că procesul de evacuare trebuie să urmeze o procedură civilă, care ar putea dura din cauza suprasolicitării instanțelor.

Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Recomandări
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Între timp, femeia s-a mutat temporar la o prietenă, neputând să se întoarcă în propria casă. „Mi-am pierdut liniștea. Nu dorm gândindu-mă la lucrurile mele, la amintirile mele. Dar nu voi renunța”, a mărturisit ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O locomotivă care tracta 15 vagoane de călători a luat foc în gara Palas din Constanța
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Știri România 17:11
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Exclusiv
Știri România 14:00
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Parteneri
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Adevarul.ro
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad
Fanatik.ro
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”
Financiarul.ro
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”

Monden

Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Stiri Mondene 17:05
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Stiri Mondene 16:02
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
ObservatorNews.ro
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
Mediafax.ro
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Analiză
Politică 17:00
Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Politică 16:02
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile