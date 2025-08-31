Metoda neașteptată de a-și proteja casa

Situația a luat o turnură dramatică atunci când femeia, disperată, a aruncat un cuib de viespi printr-o fereastră a casei, provocând panică printre ocupanți.

Aceștia au amenințat că o vor denunța, dar femeia nu regretă gestul.

„Voi arunca din nou viespi sau orice altă insectă dacă nu-mi recuperez casa”, a declarat femeia pentru presa locală.

În luna iulie, femeia a plecat pentru prima dată în ani de zile într-o vacanță pe Costa Brava împreună cu fiul și nepoții săi. La întoarcere, a găsit încuietoarea schimbată și cinci persoane necunoscute instalate în locuința ei.

„A fost ca o lovitură de cuțit. Aceasta este casa mea, unde am trăit cu soțul meu, unde mi-am crescut copiii. Nu puteam să stau cu mâinile în sân”, a mărturisit femeia, vizibil afectată.

O lacună legală complică situația

Problema este agravată de o lacună legislativă: casa este înregistrată pe numele fiului femeii, care locuiește în Barcelona și deține o altă proprietate.

Conform legii, ocuparea unei locuințe care nu este reședința principală a proprietarului este considerată o infracțiune minoră, ceea ce împiedică evacuarea imediată.

„Este o nedreptate. Mama locuiește acolo, este casa ei, dar pentru că este pe numele meu, ni se spune că poate dura luni bune să o recuperăm”, a explicat fiul femeii.

După ce încercările de a negocia cu ocupanții au eșuat, femeia a recurs la o soluție extremă. Martorii povestesc că femeia, cunoscută pentru grădina sa și cunoștințele despre natură, a găsit un cuib de viespi într-un copac din apropiere și, într-un gest impulsiv, l-a aruncat printr-o fereastră întredeschisă.

„Nu am vrut să le fac rău, dar aceasta este casa mea. Să plece. Dacă nu, o voi face din nou, cu viespi, albine sau orice insectă găsesc”, a spus femeia, hotărâtă, în fața vecinilor.

Ocupanții amenință cu o plângere

După incident, ocupanții au amenințat că o vor denunța pe femeie pentru agresiune și daune. Unul dintre ei, care s-a identificat drept „Carlos”, a declarat că ei nu sunt acolo pentru a crea probleme, ci „avem nevoie doar de un loc unde să locuim. Dar ceea ce a făcut acea doamnă este periculos și o vom denunța”.

Femeia însă nu pare intimidată. „Să mă denunțe dacă vor. Aceasta este casa mea și nu voi permite să rămână cu ea”, a insistat ea.

Poliția catalană, Mossos dEsquadra, a confirmat că a primit un apel legat de incident, dar până în prezent nu a fost depusă nicio plângere oficială împotriva femeii.

În ceea ce privește ocuparea locuinței, autoritățile au reiterat că procesul de evacuare trebuie să urmeze o procedură civilă, care ar putea dura din cauza suprasolicitării instanțelor.

Între timp, femeia s-a mutat temporar la o prietenă, neputând să se întoarcă în propria casă. „Mi-am pierdut liniștea. Nu dorm gândindu-mă la lucrurile mele, la amintirile mele. Dar nu voi renunța”, a mărturisit ea.

