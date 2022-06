Conform publicației germane, care citează surse guvernamentale ucrainene și franceze, cei trei lideri europeni doresc să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de summitul Grupului celor Șapte (G7) de la finalul lunii iunie.

SCOOP: Chancellor Scholz is planning a visit to Kyiv together with Macron and Draghi. They want to meet Zelenskyy in Ukraine in June before the G7 summit. Our exclusive @bild report THREAD (1/3) https://t.co/V6SD3x7EsR