Ministrul ucrainean de Externe, Dmytri Kuleba, a anunțat vineri că a discutat cu ministrul britanic al Apărării, Liz Truss, despre situația celor trei luptători străini condamnați la moarte de separatiștii proruși, scrie Euronews.

Dmytro Kuleba a scris pe Twitter că el și Liz Truss „au condamnat cu fermitate simulacrul de proces împotriva prizonierilor de război din Donețkul ocupat de Rusia”, în timpul conversației telefonice pe care au avut-o vineri.

„În calitate de combatanți, ei sunt protejați de dreptul internațional umanitar și trebuie tratați în consecință. Continuăm să lucrăm împreună pentru a asigura eliberarea lor”, a afirmat Kuleba.

In our todays call, @TrussLiz and I coordinated efforts to step up pressure on Russia. I look forward to the next round of UK sanctions. We both agreed that no one in the world has a right to get weary of this war until Ukraine prevails 1/2