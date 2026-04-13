Juanma Castaño, celebrul regizor și prezentator al emisiunii spaniole El Partidazo de COPE, a dezvăluit public legătura sa strânsă cu familia îndoliată, dedicându-i micuțului David un omagiu emoționant.

Familie de români cu un „dosar social impecabil”

Castaño a povestit că părinții lui David, Gaby și Ancuța, sunt stabiliți în Spania de mulți ani, fiind recunoscuți pentru munca și seriozitatea lor. Jurnalistul a subliniat încrederea absolută pe care i-o poartă tatălui copilului ucis, care lucrează chiar pentru el.

„Gaby are cheile de la casa mea. E un om bun la toate, unul dintre aceia care au mereu soluții pentru oamenii stângaci ca mine. E un muncitor eficient și dispus, care a crescut puțin câte puțin datorită încrederii tuturor celor care au avut norocul să-i întâlnească. Suntem cu toții devastați”, a transmis Juanma Castaño.

În mesajul său, Castaño deplânge pierderea unui copil pasionat de șah și fotbal, a cărui viață a fost curmată brusc în timp ce se afla la un curs de limba engleză.

Neputința în fața tragediei

Prezentatorul a descris șocul resimțit vineri dimineață, la aflarea veștii, și dificultatea extremă de a găsi cuvintele potrivite pentru a consola un părinte care și-a pierdut copilul într-un mod atât de brutal.

„Sunt fără cuvinte. Nu te vom lăsa niciodată în pace. Spune-mi dacă pot face ceva să te ajut”, a fost mesajul lui Juanma Castaño pentru tatăl băiatului.

Castaño a mărturisit cât de ireal i se pare să-și vadă grădinarul – omul care îl vizitează în fiecare luni – stând în mijlocul pieței din oraș pentru a primi condoleanțe publice după asasinarea fiului său.

Durere și revoltă împotriva sistemului

Durerea imensă lasă prea puțin loc pentru furie, notează jurnalistul, deși contextul crimei ridică semne de întrebare grave.

Atacatorul de 23 de ani are o dizabilitate diagnosticată de 70%, fapt care a atras critici aspre la adresa modului în care statul gestionează astfel de cazuri.

„Dai vina pe sistem, ca întotdeauna, dar e prea târziu. Nu mai e nimic de făcut. Doar să jelești, să-i aduci mângâiere pe părinți și pe cei doi frați mai mici, care au sarcina imposibilă de a aduce bucurie celor rămași în urmă”, a notat Juanma Castaño.

În încheiere, Juanma Castaño a trasat o paralelă dureroasă cu un alt caz celebru din Spania: uciderea băiețelului de șase ani, Borja Solar, în Gijón, în urmă cu 22 de ani. Jurnalistul a amintit că, în acel caz, criminalul este deja liber de șapte ani, o realitate greu de suportat pentru familiile victimelor.

Rămas fără răspunsuri în fața unei astfel de drame, Castaño a concluzionat amar, dar plin de empatie: „Cel puțin îl voi putea îmbrățișa pe Gaby”.

Cum s-a produs tragedia

Tragedia s-a produs joi seară, în jurul orei 19:45, în incinta centrului cultural „La Despernada”. Minorul, rezident în localitatea Brunete, se afla la un curs de limba engleză.

Conform primelor date ale anchetei, băiatul a mers la toaletă, unde a fost surprins de atacator – un tânăr de origine latino-americană.

Suspectul l-a înjunghiat cu sălbăticie, aplicându-i copilului până la 20 de lovituri de cuțit. Echipajele serviciului de urgență 112 au reușit inițial să îl stabilizeze la fața locului și l-au transferat de urgență la Spitalul „12 de Octubre”.

Din nefericire, din cauza rănilor extrem de grave suferite la nivelul gâtului, pieptului și spatelui, băiatul a decedat.

În prezent, anchetatorii strâng probe. Cuțitul cu care a fost înjunghiat Davide este căutat cu câini specializați în detecție biologică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Drona japoneză ieftină pe care Ucraina o poate folosi pentru a distruge rachetele de milioane de dolari ale Rusiei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Se întâmplă la nici 24 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Viva.ro
Se întâmplă la nici 24 ore de la înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri! Anunțul neașteptat făcut de Nicușor Dan
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Avantaje.ro
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Alte știri

Peste 25.000 de turiști au trecut granița în Bulgaria, de Paște. Cum și-a trimis România cetățenii la vecini
Știri România 21:49
Peste 25.000 de turiști au trecut granița în Bulgaria, de Paște. Cum și-a trimis România cetățenii la vecini
Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, prietenul lui Viktor Orbán care a pompat bani în echipa din România: „Am citit cu durere”
Știri România 17:28
Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, prietenul lui Viktor Orbán care a pompat bani în echipa din România: „Am citit cu durere”
Parteneri
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul.ro
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Edi Iordănescu, reacție virulentă la adresa FRF: „Fraier n-o să fiu niciodată!”. Ce l-a scos din sărite pe fostul selecționer
Fanatik.ro
Edi Iordănescu, reacție virulentă la adresa FRF: „Fraier n-o să fiu niciodată!”. Ce l-a scos din sărite pe fostul selecționer
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Stiri Mondene 17:10
Pavel Stratan, totul despre relația cu ginerele său, Edward Sanda. Ce spune despre rolul de bunic
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Stiri Mondene 16:12
Pepe a devenit tătic a patra oară. Yasmine Pascu a născut o fetiță perfect sănătoasă
Parteneri
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
TVMania.ro
Anisia Gafton este însărcinată! Mesajul plin de umor al actriței și imaginea cu ecografia care i-a cucerit pe fani: „Am devenit un ou Kinder!”
Criza kerosenului scumpeşte vacanţele. Agențiile de turism introduc taxe suplimentare
ObservatorNews.ro
Criza kerosenului scumpeşte vacanţele. Agențiile de turism introduc taxe suplimentare
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Libertateapentrufemei.ro
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Parteneri
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax.ro
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
O mașină s-a răstunat pe calea ferată după ce s-a izbit violent de un alt autoturism, în Vâlcea. O persoană a fost resuscitată la fața locului
KanalD.ro
O mașină s-a răstunat pe calea ferată după ce s-a izbit violent de un alt autoturism, în Vâlcea. O persoană a fost resuscitată la fața locului

Politic

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe piață”
Fanatik.ro
Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe piață”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit