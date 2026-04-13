Juanma Castaño, celebrul regizor și prezentator al emisiunii spaniole El Partidazo de COPE, a dezvăluit public legătura sa strânsă cu familia îndoliată, dedicându-i micuțului David un omagiu emoționant.

Familie de români cu un „dosar social impecabil”

Castaño a povestit că părinții lui David, Gaby și Ancuța, sunt stabiliți în Spania de mulți ani, fiind recunoscuți pentru munca și seriozitatea lor. Jurnalistul a subliniat încrederea absolută pe care i-o poartă tatălui copilului ucis, care lucrează chiar pentru el.

„Gaby are cheile de la casa mea. E un om bun la toate, unul dintre aceia care au mereu soluții pentru oamenii stângaci ca mine. E un muncitor eficient și dispus, care a crescut puțin câte puțin datorită încrederii tuturor celor care au avut norocul să-i întâlnească. Suntem cu toții devastați”, a transmis Juanma Castaño.

În mesajul său, Castaño deplânge pierderea unui copil pasionat de șah și fotbal, a cărui viață a fost curmată brusc în timp ce se afla la un curs de limba engleză.

Neputința în fața tragediei

Prezentatorul a descris șocul resimțit vineri dimineață, la aflarea veștii, și dificultatea extremă de a găsi cuvintele potrivite pentru a consola un părinte care și-a pierdut copilul într-un mod atât de brutal.

„Sunt fără cuvinte. Nu te vom lăsa niciodată în pace. Spune-mi dacă pot face ceva să te ajut”, a fost mesajul lui Juanma Castaño pentru tatăl băiatului.

Castaño a mărturisit cât de ireal i se pare să-și vadă grădinarul – omul care îl vizitează în fiecare luni – stând în mijlocul pieței din oraș pentru a primi condoleanțe publice după asasinarea fiului său.

Durere și revoltă împotriva sistemului

Durerea imensă lasă prea puțin loc pentru furie, notează jurnalistul, deși contextul crimei ridică semne de întrebare grave.

Atacatorul de 23 de ani are o dizabilitate diagnosticată de 70%, fapt care a atras critici aspre la adresa modului în care statul gestionează astfel de cazuri.

„Dai vina pe sistem, ca întotdeauna, dar e prea târziu. Nu mai e nimic de făcut. Doar să jelești, să-i aduci mângâiere pe părinți și pe cei doi frați mai mici, care au sarcina imposibilă de a aduce bucurie celor rămași în urmă”, a notat Juanma Castaño.

În încheiere, Juanma Castaño a trasat o paralelă dureroasă cu un alt caz celebru din Spania: uciderea băiețelului de șase ani, Borja Solar, în Gijón, în urmă cu 22 de ani. Jurnalistul a amintit că, în acel caz, criminalul este deja liber de șapte ani, o realitate greu de suportat pentru familiile victimelor.

Rămas fără răspunsuri în fața unei astfel de drame, Castaño a concluzionat amar, dar plin de empatie: „Cel puțin îl voi putea îmbrățișa pe Gaby”.

Cum s-a produs tragedia

Tragedia s-a produs joi seară, în jurul orei 19:45, în incinta centrului cultural „La Despernada”. Minorul, rezident în localitatea Brunete, se afla la un curs de limba engleză.

Conform primelor date ale anchetei, băiatul a mers la toaletă, unde a fost surprins de atacator – un tânăr de origine latino-americană.

Suspectul l-a înjunghiat cu sălbăticie, aplicându-i copilului până la 20 de lovituri de cuțit. Echipajele serviciului de urgență 112 au reușit inițial să îl stabilizeze la fața locului și l-au transferat de urgență la Spitalul „12 de Octubre”.

Din nefericire, din cauza rănilor extrem de grave suferite la nivelul gâtului, pieptului și spatelui, băiatul a decedat.

În prezent, anchetatorii strâng probe. Cuțitul cu care a fost înjunghiat Davide este căutat cu câini specializați în detecție biologică.

