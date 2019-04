„Media pacienților pe care îi am este de 50 de ani. Pentru că în mod frecvent am pacienți sub 40 de ani! E un șoc pentru mine să operez pacienți pe inimă sub vârsta mea”, a spus medicul primar cardiolog Cristian Udroiu de la Spitalul Universitar de Urgență București cel mai mare spital din România.

Principalele declarații ale medicului primar cardiolog Cristian Udroiu, despre starea lui Ion Iliescu:

Această boală se întâlnește mai des la pacienții tineri

La vârste înaintate, orice boală este mai gravă și poate fi catastrofică

Recidiva poate să existe, în funcție de cauză

Cele 6 stenturi nu au nicio legătura cu pericardită hemoragică

A fost o manevră ușoară

Recuperarea, după această operație, este rapidă

După 24-48 ore se scoate tubulețul și se cercetează cauza

Pericardita lichidiană hemoragică este doar vârful icebergului, trbuie depistată imediat cauza

Fostul președinte al României a fost operat aseară la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, iar medicii au transmis că este momentan în afara oricărui pericol.

Ceea ce părea însă a fi un control de rutină s-a tranformat într-o operație la inimă de urgență. Mai precis, Ion Iliescu (89 de ani) a fost la spitalul Elias pentru un control, unde medicii au decis să-l transfere la institutul C.C. Iliescu, deoarece respira cu dificultate.

Diagnosticul: pericardită hemoragică, o afecțiune care implică acumularea de lichid în cord.

Ion Iliescu a fost ulterior supus unei intervenții chirurgicale, iar medicii au anunțat că se simte bine, este în afara oricărui pericol, dar va mai rămâne sub supraveghere medicală.

Mai multe detalii despre afecțiunea care suferă fostul președinte aflăm în această ediție specială, moderată de jurnalista Adriana Nedelea, care s-a alăturat recent echipei Libertatea.

