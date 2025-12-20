Pe șoselele din județele Alba, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași, Mehedinți, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui, vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.

Pe autostrăzile A0 Centura București, A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, vizibilitatea este redusă pe alocuri sub 100 de metri. Centrul Infotrafic al Poliției a raportat că este uscat carosabilul, iar valorile de trafic sunt reduse.

Circulația rutieră este oprită pe DN3 Călărași-Lehliu, în zona localității Radu Vodă, județul Călărași, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane. Potrivit primelor date, trei persoane au suferit leziuni, sunt conștiente și evaluate medical la fața locului. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 8.00.

Situația meteorologică este monitorizată îndeaproape, iar actualizări vor fi furnizate pe măsură ce condițiile se schimbă.

