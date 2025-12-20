Revenirea SUA pe Lună

Ordinul executiv subliniază importanța acestei misiuni pentru afirmarea leadership-ului american în spațiu și pregătirea pentru viitoare călătorii spre Marte. NASA speră să instaleze „elemente inițiale ale unei baze lunare permanente până în 2030” și confirmă planurile de a implementa reactoare nucleare pe Lună și pe orbită.

În prezent, americanii sunt programați să revină pe suprafața Lunii la mijlocul anului 2027 prin misiunea Artemis 3. Totuși, experții din industrie consideră că acest termen va fi probabil amânat din nou, deoarece lander-ul lunar dezvoltat de SpaceX nu este încă gata.

Ordinul lui Trump pune presiune suplimentară atât pe NASA, cât și pe sectorul spațial privat pentru atingerea obiectivelor administrației.

Statele Unite doresc să depășească China, care intenționează, de asemenea, să trimită un echipaj pe Lună până în 2030 și să stabilească o bază acolo.

Schimbare de prioritate pentru programele spațiale ale SUA

Această prioritizare a misiunii lunare reprezintă o schimbare față de declarațiile anterioare ale lui Trump. În ianuarie 2025, republicanul afirmase că dorește să planteze steagul american pe Marte înainte de sfârșitul mandatului său de patru ani, fără a menționa planuri similare pentru Lună.

Conform sursei citate, acel anunț a generat îndoieli cu privire la prioritățile administrației în spațiu și temeri că NASA ar putea renunța complet la Lună. Acum, deși Washingtonul a declarat de mult timp că dorește să fie prima națiune care trimite oameni pe Marte, această realitate pare mai îndepărtată.

Disputa din iunie 2025 dintre Trump și Musk, pasionat de explorarea marțiană, alături de alte preocupări geopolitice presante, ar fi putut influența schimbarea ambițiilor lui Trump în domeniul spațial.

