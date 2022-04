Accesul la apă a fost pierdut după ce conducta de la râul Dnipro a fost avariată în timpul luptelor de acum câteva zile. Șeful administrației militare regionale din Mikolaiv, Vitalii Kim, a declarat că atacurile forțelor ruse continuă, inclusiv atacurile cu rachete de croazieră.

În aceste condiții, zeci de localnici au venit cu sticle și bidoane, așteptând la cozi pentru a lua apă din râuri și izvoare, potrivit mai multor imagini postate pe Twitter.

”În Mikolaiv, există o situație dificilă cu apa. Sursele de apă sunt nefuncționale și distruse în timpul luptei. Oamenii trebuie să ia apă din râu și din izvoare. Autoritățile locale spun că apa va fi livrată din alte regiuni”, este descrierea care însoțește imaginile publicate de jurnalista din Belarus Hanna Liubakova, pe Twitter.

#Ukraine In Mykolaiv, there is a difficult situation with water. The water supplies are out of order and damaged in the fighting. People have to take water from the river and from springs. Local authorities say that water will be delivered from other regions pic.twitter.com/BjCVCdOq6E