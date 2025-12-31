Pană de curent masivă în regiunea Moscova: peste 600.000 de abonați au rămas fără electricitate

Un posibil atac cu drone ucrainene

„Canalele rusești relatează că mai multe zone din Moscova sunt în prezent fără curent electric, în contextul unui atac cu drone la scară largă, desfășurat de Ucraina”, se arată pe un cont pro-Kremlin.

A large-scale blackout has occurred in the Moscow region. It is reported that more than 600,000 subscribers are without electricity, and a UAV threat has been declared in the region. pic.twitter.com/aymCxxHosf — WarTranslated (@wartranslated) December 30, 2025

Într-o altă relatare se arată: „În regiunea Moscovei se raportează acum întreruperi de curent, fără nicio explicație oficială încă”.

„Acest lucru vine la scurt timp după ce au apărut informații despre un roi masiv de drone ucrainene care se îndreaptă spre capitala Rusiei”.

Deși numărul locuitorilor afectați rămâne neverificat, estimările variază între 100.000 și 600.000 de persoane.

Capitala Rusiei are o populație de peste 13 milioane de locuitori.

Un incendiu la o centrală electrică

Alte informații sugerează că pana de curent a fost cauzată de un incendiu la o centrală electrică ce aproviziona orașul.

Pana de curent a forțat aeroporturile să își suspende operațiunile.

Unitățile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus 27 de drone ucrainene în intervalul de trei ore, începând cu ora 20.00, ora locală, inclusiv trei deasupra regiunii Moscova, a declarat Ministerul rus al Apărării.

Andrei Vorobiev, guvernatorul regiunii Moscova, a declarat pe Telegram că 21 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul zilei deasupra regiunii. O persoană civilă a fost rănită în urma atacului.

Rusia nu oferă dovezi că una din reședințele lui Putin a fost atacată

Reamintim că marți Rusia a acuzat Ucraina a atacat una din reședințele lui Putin, lucru nedovedit. În acest context, liderii Uniunii Europene au anunțat discuții de urgență despre situația tensionată din Ucraina, după acuzațiile Rusiei privind un atac cu drone asupra unei reședințe a lui Vladimir Putin, potrivit AFP.

Kremlinul a declarat marți că nu are dovezi de prezentat după ce a acuzat Kievul că a atacat reședința președintelui rus Vladimir Putin, avertizând că poziția Moscovei în negocierile privind Ucraina se va „înăspri”.

„Consecințele se vor traduce printr-o înăsprire a poziției de negociere a Federației Ruse”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice. El nu a furnizat dovezi pentru acuzațiile Moscovei, indicând că toate dronele au fost distruse de apărarea aeriană

„Circumstanţele acestui presupus atac nu corespund modelului” atacurilor ucrainene în Rusia, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think tank-ul american specializat în conflicte armate, care consideră puţin probabil ca atacul de care Moscova acuză Ucraina să fi avut loc.

La rândul său, Donald Trump a spus că a fost „foarte furios” din cauza presupusului atac ucrainean asupra reședinței lui Putin. „Nu-mi place. Nu este bine”, le-a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat dacă este îngrijorat că acuzația i-ar putea afecta eforturile de a negocia pacea. „Am aflat despre asta astăzi de la președintele Putin. Am fost foarte furios din cauza asta”, l-a citat Reuters.







