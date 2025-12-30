„La ora 11.00 (10.00 GMT), prim-ministrul Donald Tusk va participa la o nouă discuție a liderilor europeni cu privire la Ucraina”, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, pe X, fără a oferi alte detalii.

Cu puțin timp în urmă, președintele american Donald Trump a reacționat dur la adresa Kievului, intensificând presiunea asupra aliaților occidentali de a clarifica poziția comună față de conflictul din estul Europei.

Rusia nu oferă dovezi că una din reședințele lui Putin a fost atacată

Kremlinul a declarat marți că nu are dovezi de prezentat după ce a acuzat Kievul că a atacat reședința președintelui rus Vladimir Putin, avertizând că poziția Moscovei în negocierile privind Ucraina se va „înăspri”.

„Consecințele se vor traduce printr-o înăsprire a poziției de negociere a Federației Ruse”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice. El nu a furnizat dovezi pentru acuzațiile Moscovei, indicând că toate dronele au fost distruse de apărarea aeriană.

„Circumstanţele acestui presupus atac nu corespund modelului” atacurilor ucrainene în Rusia, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think tank-ul american specializat în conflicte armate, care consideră puţin probabil ca atacul de care Moscova acuză Ucraina să fi avut loc.

Potrivit think tank-ului cu sediul la Washington, „atacurile ucrainene confirmate în Rusia produc, în general, dovezi accesibile publicului”. În special „imagini, adesea geolocalizate, ale operaţiunilor de apărare aeriană, explozii, incendii sau coloane de fum în apropierea ţintelor”, dar şi „declaraţii ale autorităţilor locale şi regionale ruse, care minimalizează în general succesul atacurilor ucrainene şi le califică drept „resturi” de drone doborâte”, precum şi „reportaje ale surselor locale şi ale mass-media care semnalează incendii sau pagube asupra acestor ţinte”, citează News.ro.

ISW subliniază că nu a observat „nicio imagine de acest tip referitoare la atacurile ucrainene în apropierea reşedinţei lui Putin care să coroboreze cu afirmaţiile Moscovei.

Ucraina îi răspunde lui Lavrov cu o caricatură: „Mincinosul mincinoşilor”

În faţa afirmaţiilor Rusiei, care o acuză că a ţintit reşedinţa lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina alege să răspundă într-un mod inedit – cu o caricatură, relatează Le Figaro.

Pe contul de X care se defineşte ca fiind contul oficial al brandului de ţară, Ucraina a publicat o imagine trucată în care ministrul rus de externe Serghei Lavrov apare în locul lui Jim Carrey ca protagonist principal în afişul filmului „Mincinosul mincinoşilor”, citează News.ro.

În loc de numele actorului Jim Carrey scrie „Russia”, dar este păstrat dedesubt sloganul original al afişului, „Trust Me” („Ai încredere în mine”).

Capul lui Jim Carrey, personajul principal, caricatural, care apare în costum, cu braţele larg deschise, este înlocuit cu chipul lui Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, cel care a lansat teoria atacului cu zeci de drone ucrainene asupra reşedinţei lui Vladimir Putin în timp ce Donald Trump şi Volodimir Zelenski discutau despre pace în SUA.

Donald Trump s-a declarat furios „pe atacul ucrainean”

Donald Trump a spus că a fost „foarte furios” din cauza presupusului atac ucrainean asupra reședinței lui Putin. „Nu-mi place. Nu este bine”, le-a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat dacă este îngrijorat că acuzația i-ar putea afecta eforturile de a negocia pacea. „Am aflat despre asta astăzi de la președintele Putin. Am fost foarte furios din cauza asta”, l-a citat Reuters.