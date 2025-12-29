Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că președintele rus Vladimir Putin i-a spus că Ucraina a încercat să atace reședința lui din nordul Rusiei, lucru negat de Kiev.

„Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să ataci, pentru că ei te atacă. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva”, a spus el.

Întrebat dacă există vreo dovadă a unui astfel de atac, Trump a spus: „Vom afla.”

El a descris conversația sa telefonică cu Putin de luni drept o „discuție foarte bună”.

„Avem câteva probleme foarte spinoase”, a spus Trump despre discuțiile pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

