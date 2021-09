Parchetul General a ridicat documente privind împrumuturile companiei City Insurance de la bănci din Elveția, despre care procurorii bănuiesc că ar fi fost fictive, notează sursa citată. Dosarul de la Parchetul General vizează deocamdată fapte in rem de delapidare, spălare de bani, fals și abuz în serviciu.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei, documentele au fost ridicate de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. „Cercetările sunt efectuate de Secția de urmărire penală și criminalistică sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, spălare a banilor, fals și abuz în serviciu și vizează activitatea unei societăți de asigurare – reasigurare”, se precizează în comunicatul de presă.

Prejudiciul minim estimat în dosar se ridică la peste 28 de milioane de euro. Procurorii ar avea comisii rogatorii în Elveția, Luxemburg, insulele Cayman și Barbados. De asemeena, alte dosare privind compania City Insurance ar fi deschise și la DIICOT și DNA.

Valentin Ionescu, șeful Direcției Generale Asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat recent, citat de europalibera.org că, în urma unor controale făcute în România şi Elveţia, s-a descoperit că acţionarul majoritar al City Insurance – firma Vivendi International, cu peste 85 %, deținută de asociatul unic Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase – ar fi acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%.

”City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an”, a declarat Valentin Ionescu de la ASF.

În 2014, Dan Odobescu a fost trimis în judecată în dosarul Carpatica Asigurări, în care fostul șef ASF, Dan Radu Rușanu. a fost chiar arestat. Odobescu a fost acuzat de grup infracţional organizat şi complicitate la folosirea influenţei de lider într-o companie, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite. Trei ani mai târziu, Rușanu și Odobescu aveau să fie achitați de Înalta Curte.

Falimentul City Insurance, decis, vineri 17 septembrie, de ASF, este al patrulea al unei companii de asigurări în ultimii șase ani.

