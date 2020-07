Prima care a ajuns la spital a fost mama fotbalistului, în data de 15 iulie, având temperatură și tuse seacă. Două zile mai târziu, s-a prezentat la spitalul din Slatina și tatăl acestuia, Ion Raț, care a făcut febră de peste 39 grade Celsius.

Mai apoi, cei doi au fost transferați la un spital din București.

”Culmea, când am avut carantinaţi în hotel n-am păţit nimic, am păţit-o acum. Nu de la hotel am luat-o, nu ştiu de unde. Hotelul l-am închis pentru câteva zile“, a declarat Ion Raț, pentru Adevărul.

Hotelul Zytto, care îi aparţine fostului fotbalist şi care este administrat de tatăl său, a fost primul hotel din Slatina în care au fost cazate persoane venite din străinătate şi plasate în carantină.

