Un mesaj puternic pentru ruși

Prezența și activitatea unui comandament NATO de o asemenea anvergură aduc garanții suplimentare de securitate pentru România, descurajând orice potențială agresiune.

România își crește astfel profilul pe scena internațională, demonstrând angajamentul ferm față de valorile și obiectivele Alianței. Înființarea unui astfel de comandament trimite un mesaj puternic de unitate și determinare din partea NATO către Rusia, arătând că Alianța este pregătită să sprijine Ucraina pe termen lung.

Parlamentul s-a reunit marți într-o ședință pentru a aproba scrisoarea care a venit din partea președintelui Nicușor Dan. Au fost 296 de voturi pentru această solicitare, 8 împotrivă și 42 de abțineri.

La Câmpia Turzii vor activa aproximativ 100 de militari și personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii.

Pe teritoriul României se va înființa comandamentul nordic-logistic cu statut de comandament aliat, ca parte componentă a comandamentului misiunii de securitate și instituire.

Principalul rol va fi coordonarea fluxurilor logistice – transportul, depozitarea și distribuția echipamentelor militare, munițiilor, pieselor de schimb, combustibilului și altor materiale esențiale către Ucraina.

SUA suplimentează forțele

Președintele României a trimis o înștiințare în Parlament despre faptul că militari americani ar urma să-și desfășoare activitatea la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Din cauza agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu caracterizată de tensiuni acute, SUA a decis suplimentarea forțelor în regiune.

Datorită poziției geostrategică a României, SUA cer să-și poată trimită soldații la baza din județul Constanța. Va fi vorba despre staționarea unor aeronave americane pentru realimentare în zbor, dar și pentru aeronavele de supraveghere.

NATO și UE au declarat război Rusiei, spune Lavrov

Recent, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat la o reuniune a miniștrilor de externe din G20, potrivit TASS, că NATO și Uniunea Europeană au declarat război Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă deja la acesta.

El a menționat că refuzul de a adera la principiile Cartei ONU este „o manifestare a ambițiilor neocoloniale, (care) duce la o instabilitate globală sporită și generează conflicte regionale”.

„Un exemplu clar este criza din Ucraina, provocată de Occidentul colectiv, prin care NATO și Uniunea Europeană vor să declare, de fapt, au declarat deja un război real țării mele și participă direct la acesta”, a declarat Lavrov la evenimentul care are loc în marja săptămânii de întâlniri la nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.



