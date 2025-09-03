„Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violenţă”. Este cel mai mare număr de semnături pentru înfiinţarea unei comisii speciale. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei comisii formate din 25 de membri ai Parlamentului. Comisia va funcţiona timp de un an, cu posibilitatea prelungirii. Le mulţumesc colegilor mei parlamentari pentru onoarea de a prelua conducerea acestei comisii”, a transmis Gorghiu.

Concret, Comisia va analiza legislația privind violența domestică și de gen, va aviza inițiativele în dezbatere și va propune noi măsuri pe baza consultărilor cu victime, ONG-uri și specialiști.

„Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii ucişi, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient. Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, ONG-urile şi specialiştii. Misiunea ei este clară – analizarea legislaţiei, avizarea iniţiativelor aflate în dezbatere şi propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenţei domestice şi a violenţei de gen”, a explicat Alina Gorghiu, care a precizat că „nu mai băgăm violenţa sub preş”.

Fostul ministru al Justiției a subliniat că „datele confirmă urgenţa: peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică în primele şase luni din 2025 şi o creştere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecţie în ultimii patru ani”.

În primele șase luni ale anului, în România au fost ucise câteva zeci de femei, iar agresorii nu par să se mai teamă de consecințele legii.

