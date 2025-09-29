PAS a obţinut 49,99% la sută din voturi, Blocul Patriotic 24,28%, Blocul Alternativa 7,99%, Partidul Nostru 6,22% și PPDA 5,63%. Pentru a intra în Parlamentul de la Chișinău, este necesară trecerea pragului electoral de 5% de către partide, iar în cazul blocurilor electorale trebuie un prag de 7%.

Rezultatele din Republica Moldova luni, 29 septembrie, la ora 7.35

BBC a relatat că Republica Moldova are o enclavă separatistă prorusă numită Transnistria, situată de-a lungul frontierei cu Ucraina, cu prezenţă militară rusă. Locuitorii acestei fâşii de pământ au paşapoarte moldoveneşti și mulți sunt pro-Rusia, iar liderul partidului socialist, Igor Dodon, a declarat că au existat „tot felul de hărţuiri, care i-au împiedicat să voteze”.

Dodon, unul dintre principalii rivali ai Maiei Sandu, a revendicat victoria Blocului Electoral Patriotic imediat după închiderea urnelor, deși în Republica Moldova nu există -poll-uri, a cerut guvernului PAS să plece de la putere și a îndemnat opoziția să organizeze proteste pentru „apărarea” votului.

Înainte de vot, poliţia a prezentat dovezi pentru o amplă operaţiune rusă de dezinformare şi cumpărare de voturi. Zeci de persoane au fost arestate pentru antrenamente cu arme şi planuri de tulburări a liniștii publice, iar o investigaţie BBC a devoalat o reţea plătită să răspândească propagandă prorusă şi ştiri false.

Și Politico a scris că PAS, partid pro-UE, conduce clar în alegerile din Republica Moldova, care decid orientarea ţării între integrarea europeană şi Rusia lui Vladimir Putin. „Rusia face tot posibilul pentru a influenţa aceste alegeri”, a declarat consilierul moldovean pentru securitate naţională, Stanislav Secrieru, pentru Politico, înainte de vot. „Asistăm la eforturi fără precedent: mai mulţi bani pentru a cumpăra voturi, mai multă dezinformare bazată pe inteligenţa artificială amplificată de reţelele de troli şi mai multe resurse dedicate orchestrării violenţelor de stradă”, a adăugat el.

AFP a relatat: Partidul de guvernământ pro-UE din Moldova s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare de duminică, potrivit rezultatelor aproape complete, într-un scrutin umbrit de acuzații de interferență rusă în fosta republică sovietică. Acesta este cel mai important vot de la obținerea independenței Republicii Moldova față de fosta URSS, adică din 1991, a notat agenția de știri din Franța.

Și agenția Reuters a scris despre victoria partidului președintei Maia Sandu. Partidul de guvernământ pro-UE din Moldova s-a detașat clar în fața rivalului său prorus în alegerile parlamentare cruciale, pe măsură ce rezultatele finale au început să fie centralizate, un motiv de ușurare pentru guvern, care caută să mențină țara în afara sferei de influență a Moscovei.















