Potrivit unei postări de pe Facebook de la Gondola Sinaia, toate pârtiile sunt deschise și funcționale: „Sunt amenajate și deschise toate pârtiile din golul alpin.”

„La Cota 1000 sunt +3 grade, cer senin și vânt slab. Gondola Sinaia (Cota 1000 – Cota 1400) începe programul cu public la 10:00 și funcționează până la 17:00.”, spuneau aceștia de dimineață.

Reprezentanții domeniului schiabil au transmis și detalii despre programul instalațiilor:

Gondola Carp (Cota 1400 – Cota 2000) începe programul cu public la 10:00 și funcționează până la 16:30.

Telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400) începe programul cu public la 10:00 și funcționează până la 17:00.

Telescaunul Soarelui începe programul cu public la 10:00 și funcționează până la 16:00.. În Valea Soarelui erau -5 grade, cer senin și vânt slab.

Telescaunul Dorului începe programul cu public la 10:00 și funcționează până la 16:00. În Valea Dorului erau -3 Grade, cer senin și vânt slab

La ora 10:00, Gondola Sinaia anunța că banda pentru începători de la Cota 2000 funcționează cu public, la fel și teleschi-ul Călugărul.

La altitudine, temperaturile au fost negative, iar condițiile au fost excelente pentru schi.

„Încă schiem în condiții impecabile, aici la Sinaia. Ținând cont că suntem în aprilie totuși la -6, -7 grade este destul de rece”, a declarat un turist, potrivit Știrile Protv.

În Poiana Brașov, atmosfera a fost diferită. Mulți turiști au ales relaxarea în spa-uri și piscine, profitând de ofertele hotelurilor.

Sejururile de Paște includ acces la facilități precum saună, masaj și piscină, iar prețurile variază în funcție de confort de la aproximativ 2.000 de lei pentru pachete standard, până la peste 6.000 de lei pentru servicii premium.

Situația din acest an este una rară, cu zăpadă proaspătă și temperaturi scăzute la munte chiar în perioada Paștelui în stașiuni precum Sinaia, Rânca și Predeal.

Cu toate acestea, hotelierii s-au plâns că au rămas cu multe camere goale în minivacanța de Paște 2026.

