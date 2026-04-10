Mulți români care au decis totuși să plece în vacanță au optat pentru sejururi scurte, de trei nopți, principalele criterii fiind prețul și bugetul disponibil.

În Poiana Brașov, un hotel a renunțat la includerea meselor festive în pachetele turistice pentru a reduce costurile și a atrage mai mulți clienți.

„Când faci un pachet în Poiana Brașov, și știm foarte bine, trebuie să fie un pachet de calitate, un pachet savuros, ar fi crescut cu 3.000 de lei acest pachet”, a explicat Gabriel Roșca, administratorul unității.

În încercarea de a atrage turiști, unele unități de cazare au scos pe piață oferte last minute cu reduceri de până la 40%. Pachetele includ mese festive, muzică live, activități pentru copii, acces la SPA sau jacuzzi.

Cu toate acestea, rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate. La o pensiune din Mărginimea Sibiului, doar 5 din cele 30 de camere disponibile au fost rezervate.

„Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor, de 33 de ani de când noi facem turism aici. Nu știu ce metode să mai folosesc. Numai desertul nu l-am făcut cu miel.”, a declarat dezamăgită Maria Lupu, proprietara pensiunii din Curmătura Ștezii.

Dragoș Răducan, reprezentant al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, spune că românii sunt mai atenți în această perioadă la buget.

„Oamenii sunt mult mai precauți cu cheltuirea banilor. Vor alege să își facă o rezervare în ultima clipă, așa cum ne-am obișnuit, de altfel”, a spus acesta.

În Moieciu de Sus, județul Brașov, un complex turistic încearcă să atragă turiști cu o gamă variată de activități, de la terenuri de sport și patinoar, până la centru SPA și salină.

„Activitățile pentru cei dornici de adrenalină, le-am propune pista de bob, care a fost recent prelungită sau tiroliana în tandem”, a declarat Sorina Busuioc, reprezentanta recepției complexului.

Chiar și așa, gradul de ocupare nu depășește 40% în această perioadă.

Meteorologii anunță temperaturi scăzute pentru sărbătorile de Paște, ceea ce ar putea influența decizia românilor de a rămâne acasă.

În plus, în mod tradițional, românii stau acasă de Paște. Mai exact, 66% dintre români vor petrece Paștele acasă și anul acesta, arată un studiu Restograf.

Și masa de Paște este mai scumpă în acest an.

