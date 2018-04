Cea mai mare sărbătoare a creștinătății își pierde încet-încet din însemnătate. Paștele a adus omenirii speranța mântuirii și mesajul reînvierii, fiind considerată „sărbătoarea sărbătorilor”. Este momentul în care oamenii merg la biserică și se roagă pentru un nou început, primăvara, care înseamnă practic debutul unui an nou. În această perioadă, bănățenii obișnuiesc să meargă în număr mai mare în lăcașurile de cult și să petreacă timpul cu familia. Dacă până nu demult era considerată o sărbătoare în care cei plecați se întorc acasă, acum cei ce sunt acasă se duc la cei plecați.



Spre deosebire de Crăciun, Paștele este mai important din punct de vedere religios. Pentru că vorbim despre Înviere, în unele sate din Banatul de Sud, de obicei, oamenii aprind focuri în cimitire în Joia Mare din Săptămâna Patimilor.

Este ziua în care se pomenesc morții, iar bănățenii cred că, dacă aprind focuri în cimitire, sufletele morților familiei sunt așteptate să vină înapoi în lumea aceasta. Acest obicei își pierde încet-încet din valoare, puține fiind satele în care oamenii țin această tradiție.

Biologul bănățean Otilia Hedeșan spune că a văzut cum dispare acest obicei.

„N-aș spune că s-a pierdut întru totul, însă a trecut cumva pe planul al doilea, este o veche practică ce se ținea în Banatul de Sud. În dimineața de Joi Mari, se aprindeau focuri în cimitire. Asta înseamnă că, potrivit credinței, în această dimineață sufletele morților familiei se pregătesc să se întoarcă în lumea aceasta, ca spirite benefice. Și am auzit că în multe localități focul aprins marchează grija cu care sufletele morților sunt așteptate să vină înapoi în lumea aceasta. Această practică este cumva în descreștere. Eu, de exemplu, am fost foarte de curând în cimitirul din Ciclova Română, unde acest lucru avea loc. Chiar sub observațiile mele, numărul de localități în care se ține această practică este în scădere”, ne-a declarat Otilia Hedeșan.