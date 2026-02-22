Manifestație pentru comemorare a patru ani de război în Ucraina, organizată la București

În cursul zilei de 22 februarie, de la ora 12.00, comunitatea ucraineană și susținători ai Ucrainei au organizat o manifestație pașnică pentru comemorare a patru ani de război.

Evenimentul a început în fața Ambasadei Ucrainei, acolo unde a avut loc un moment de reculegere, urmat de un protest, iar mai apoi discursuri oficiale. Atât participanții, cât și trecătorii au putut observa scenele de război recreate în fața Ambasadei Ucrainei la București.

Protest în fața Ambasadei Rusiei, la patru ani de la începutul războiului din Ucraina

Participanții la evenimentul din București au plecat din fața Ambasadei Ucrainei și s-au îndreptat către Ambasada Rusiei. Acolo oamenii s-au adunat pentru un protest, anunțat între orele 12.40 și 13.15.

Români și ucraineni au dus pancartele în fața Ambasadei Rusiei și au transmis un mesaj clar în favoarea încetării războiului și a violenței, pentru protejarea victimelor omenești și pentru o pace justă și durabilă în beneficiul Ucrainei.

Aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina

Un sondaj recent arată că aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, dar acest procent este mult mai mic decât acum patru ani, când peste 71% erau de aceeași părere.

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la finalul lunii ianuarie – începutul lui februarie 2026 și a inclus peste 1.100 de adulți din toată țara.

Pe lângă cei care acuză Rusia, sondajul arată și o diversificare a opiniilor: 14% spun că Ucraina e de vină, aproximativ 8% indică SUA, iar 9% consideră că Uniunea Europeană are responsabilități în conflict. Unii respondenți nu au răspuns.

Rusia ar fi pierdut cel puțin 19 generali de la începutul războiului din Ucraina

Un raport publicat recent de The Insider arată că armata rusă a pierdut cel puțin 19 generali de la începutul războiului din Ucraina, aproape patru ani de la invazia declanșată de Moscova în februarie 2022.

Datele provin de la publicația de investigații, iar jurnaliștii au calculat pierderile folosind informații din surse deschise și rapoarte rusești și ucrainene. Nu toate decesele au fost recunoscute oficial de autoritățile de la Kremlin.

Printre generalii uciși se numără nume precum Andrei Sukhovetsky, Oleg Mitiaev, Vladimir Frolov și Kanamat Botashev, dintre care unii au murit încă din 2022, în primele luni ale invaziei.

Pierderile includ și comandanti din structurile de apărare chimică și biologică, precum și generali de marină și operațiuni, ceea ce sugerează că Rusia plătește un preț greu în conducerea militară, nu doar în rândul soldaților de rând.

