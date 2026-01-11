Unele decese au fost recunoscute de regimul de la Moscova, în timp ce altele nu, notează sursa citată.

Printre generalii ruși uciși în 2022, primul an al războiului la scară largă declanșat de liderul de la Kremlin Vladimir Putin împotriva Ucrainei, se află Andrei Suhovețki, Oleg Mitiaev, Vladimir Frolov, Andrei Simonov, Kanamat Botașev și Roman Kutuzov. Aceștia au fost urmați de generalii Serghei Goriacev, Oleg Țokov și Vladimir Zavadski.

Printre generalii uciși ulterior se află Igor Kirillov, șeful trupelor de protecţie nucleară, biologică şi chimică, Iaroslav Moskalik, adjunct al șefului direcției operaționale principale a Statului Major General, Mihail Gudkov, adjunct al comandantului-șef al Marinei, și Fanil Sarvarov, șeful departamentului de instruire operațională al Statului Major General.

Ceilalți generali uciși sunt Dmitri Ulianov, Igor Trifonov, Andrei Golovațki, Ildar Saidov, Pavel Klimenko și Konstantin Smeșko.

Generalii ruși au murit atât în ​​apropierea liniei de front, cât și mai departe de zonele de luptă, inclusiv în atacuri asupra posturilor de comandă, accidente aviatice, explozii și operațiuni de sabotaj. Unii dintre ei au fost lichidați de lunetiști sau răpuși de focuri de artilerie în primele faze ale războiului.

La începutul lunii decembrie 2025, NATO estima pierderile Rusiei la 1,15 milioane de soldați uciși sau răniți grav pe câmpul de luptă.

Registrul pierderilor confirmate, actualizat periodic de BBC și Mediazona în baza informațiilor obținute din surse deschise, cum ar fi anunțuri ale autorităților, postări pe rețelele de socializare legate de înmormântări etc., arată că 152.142 de ruși au căzut pe câmpul de luptă. Cele două publicații notează însă că bilanțul este mult mai grav.

Cel mai mare număr de decese confirmate a fost înregistrat în republicile Bașkortostan și Tatarstan, precum și în regiunea Sverdlovsk. De asemenea, aproximativ 67% dintre decesele confirmate provin din zone rurale și orașe cu mai puțin de 100.000 de locuitori.

Potrivit The Economist, Rusia a pierdut pânâ în decembrie 2025 1% din populația sa masculină dinainte de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.