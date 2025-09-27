Patru motive pentru care Putin a luat în colimator Danemarca. Alegerile din Moldova, printre ele

Controlul asupra strâmtorilor Mării Baltice

Danemarca controlează strâmtorile care leagă Marea Baltică de Oceanul Atlantic, reprezentând un punct strategic crucial pentru marina rusă. Navele rusești din Kaliningrad și Sankt Petersburg trebuie să treacă prin apele daneze pentru a ajunge în Atlantic.

În plus, insula daneză Bornholm, situată în apropierea enclavei Kaliningrad, a găzduit recent teste ale unor sisteme de rachete în colaborare cu Statele Unite.

Sprijinul ferm pentru Ucraina

Danemarca este unul dintre cei mai loiali susținători ai Kievului, oferind miliarde de euro în ajutoare și livrări de arme.

Conform Institutului pentru Economia Mondială din Kiel, Danemarca a furnizat Ucrainei aproximativ 12,1 miliarde de euro între începutul războiului în 2022 și iunie 2025. Acest sprijin consistent face din Danemarca un simbol al determinării occidentale în fața agresiunii ruse.

Profesorul Thomas Jäger explică pentru Bild: „Putin poate câștiga războiul din Ucraina doar politic. Adică, trebuie să reușească să reducă sprijinul occidental pentru Ucraina”. Provocările sunt menite să inducă frica de un al treilea război mondial în rândul populației.

Summitul UE de la Copenhaga

Săptămâna viitoare, liderii statelor membre UE se vor reuni în capitala daneză pentru a discuta despre intensificarea ajutorului pentru Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Acest summit reprezintă un moment sensibil pentru Putin, care încearcă să submineze unitatea europeană prin intimidare.

Margaret Klein, expertă în probleme rusești, explică pentru cotidianul german Bild că liderul de la Kremlin urmărește trei obiective: „Putin testează NATO, atât în ceea ce privește capacitatea sa de reacție militară, cât și coeziunea sa politică”. Mai mult, liderul rus speră să provoace dezacorduri între țările NATO, slăbindu-le astfel.

Alegerile din Moldova

Pe 28 septembrie, în Moldova vor avea loc alegeri cruciale pentru viitorul țării. Rusia dorește să readucă Moldova în sfera sa de influență, în timp ce actuala conducere pro-europeană speră să continue apropierea de UE.

Amenințările la adresa Danemarcei pot fi văzute în acest context ca o încercare de a intensifica sentimentul de nesiguranță în regiune înaintea acestui scrutin important.

Ambasadorul rus la Copenhaga, Vladimir Barbin, a acuzat recent Danemarca de o „erodare treptată” a politicii sale nucleare, sugerând că țara s-ar pregăti pentru primirea de arme nucleare. În realitate, Danemarca discută doar despre garanții de securitate, iar acuzațiile Rusiei par menite să slăbească coeziunea NATO.

